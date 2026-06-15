Nemzeti Sportrádió

Megvannak az Elefántcsontpart–Ecuador mérkőzés kezdőcsapatai

B. A. P.B. A. P.
2026.06.15. 00:35
Címkék
foci vb 2026 kezdőcsapat Ecuador Elefántcsontpart

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
E-CSOPORT
ELEFÁNTCSONTPART–ECUADOR
Philadelphia, Philadelphia Stadion, 1 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Francois Letexier (francia) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ELEFÁNTCSONTPART: Y. Fofana – G. Doué, Singo, Agbadou, G. Konan – Y. Diamonde, S. Fofana, Kessié, B. Touré – Pépé, Wahi. Szövetségi kapitány: Emerse Faé
ECUADOR: Galíndez – Ordónez, Pacho, Hincapié – Minda, A. Franco, M. Caicedo, Vite – Plata, Valencia, Yeboah. Szövetségi kapitány: Sebastián Beccacece

 

foci vb 2026 kezdőcsapat Ecuador Elefántcsontpart
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