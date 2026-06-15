Megvannak az Elefántcsontpart–Ecuador mérkőzés kezdőcsapatai

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

E-CSOPORT

ELEFÁNTCSONTPART–ECUADOR

Philadelphia, Philadelphia Stadion, 1 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Francois Letexier (francia) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ELEFÁNTCSONTPART: Y. Fofana – G. Doué, Singo, Agbadou, G. Konan – Y. Diamonde, S. Fofana, Kessié, B. Touré – Pépé, Wahi. Szövetségi kapitány: Emerse Faé

ECUADOR: Galíndez – Ordónez, Pacho, Hincapié – Minda, A. Franco, M. Caicedo, Vite – Plata, Valencia, Yeboah. Szövetségi kapitány: Sebastián Beccacece