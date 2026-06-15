Megvannak a kezdők a Spanyolország–Zöld-foki-szigetek mérkőzésre

A spanyol kezdő

🚨 OFICIAL | El 𝗢𝗡𝗖𝗘 del debut mundialista.



¡Nosotros también firmamos nuestro compromiso con vosotros, equipo!#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/x0NQnRy9LB — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 15, 2026

SPANYOLORSZÁG–ZÖLD-FOKI-SZIGETEK – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Atlanta, Atlanta Stadion, 18 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Adham Makhadmeh (jordániai)

Spanyolország: Unai Simón – M. Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Ruiz, Rodri, Pedri – F. Torres, Oyarzabal, Gavi. Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

Zöld-foki-szigetek: Vozinha – Moreira, Roberto Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral – Jovane Cabral, Laros Duarte, Monteiro, K. Pina– Ryan Mendes, Livramento. Szövetségi kapitánya: Pedro Leitao Brito