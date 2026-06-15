Megvannak a kezdők a Spanyolország–Zöld-foki-szigetek mérkőzésre
A spanyol kezdő
SPANYOLORSZÁG–ZÖLD-FOKI-SZIGETEK – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Atlanta, Atlanta Stadion, 18 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Adham Makhadmeh (jordániai)
Spanyolország: Unai Simón – M. Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Ruiz, Rodri, Pedri – F. Torres, Oyarzabal, Gavi. Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
Zöld-foki-szigetek: Vozinha – Moreira, Roberto Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral – Jovane Cabral, Laros Duarte, Monteiro, K. Pina– Ryan Mendes, Livramento. Szövetségi kapitánya: Pedro Leitao Brito
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