Megvan az idei vb első 0–0-s mérkőzése

Ezen a tornán ez volt a 13. mérkőzés, és az első gól nélküli. Ez messze van a rekordtól, amit a 2018-as világbajnokság tart, amikor az első 36 mérkőzésen mindig esett legalább egy gól, mire a dán–francia találkozón eredménytelenek maradtak a felek. A legtöbb 0–0 egy tornán hét volt, mégpedig négy különböző tornán: 2006-ban, 2010-ben, 2014-ben és 2022-ben is hét meccs ért véget 0–0-val, a másik végletet az első öt torna jelenti, egészen az 1958-as vb-ig ugyanis nem született 0:0. A mai volt a világbajnokságok történetének 78. gól nélküli mérkőzése.