Nemzeti Sportrádió

Megvan az idei vb első 0–0-s mérkőzése

B. A. P.B. A. P.
2026.06.15. 20:13
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foci vb 2026 Zöld-foki-szigetek Spanyolország

Ezen a tornán ez volt a 13. mérkőzés, és az első gól nélküli. Ez messze van a rekordtól, amit a 2018-as világbajnokság tart, amikor az első 36 mérkőzésen mindig esett legalább egy gól, mire a dán–francia találkozón eredménytelenek maradtak a felek. A legtöbb 0–0 egy tornán hét volt, mégpedig négy különböző tornán: 2006-ban, 2010-ben, 2014-ben és 2022-ben is hét meccs ért véget 0–0-val, a másik végletet az első öt torna jelenti, egészen az 1958-as vb-ig ugyanis nem született 0:0. A mai volt a világbajnokságok történetének 78. gól nélküli mérkőzése.

 

foci vb 2026 Zöld-foki-szigetek Spanyolország
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