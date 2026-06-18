Statisztikák: megszületett a vb eddigi legkoraibb gólja; megvan a 10. dél-afrikai vb-gólszerző
A cseh válogatott szerezte a vb eddigi legkoraibb gólját azzal, hogy 5 perc 6 másodperc után előnybe került Michal Sadílek révén Dél-Afrika ellen.
A 2026-os világbajnokságon eddig három gól született bedobás után, ebből kettőt a cseh válogatott szerzett.
Először fordult elő, hogy egy vb-meccsen mindkét válogatott szövetségi kapitánya 70 év felett járt.
A meccset Tori Penso vezette. A 39 éves amerikai bíró mindössze a második női játékvezető, aki férfi labdarúgó-világbajnoki mérkőzésen dirigálhatott – az első a francia Stéphanie Frappart volt, aki a katari vb-n vezette a Németország–Costa Rica összecsapást (4–2).
Dél-Afrika 17 alkalommal lőtt/fejelt kapura, ebből 11 a tizenhatoson kívülről érkezett. Ennél többet csak Törökország tudott eddig felmutatni a vb-n, amely az ausztrálok ellen 16-szor próbálkozott távolról.
Teboho Mokoena a 83. percben tizenegyesből egyenlített a csehek ellen, így 2010 óta ő az első dél-afrikai játékos, aki vb-mérkőzésen be tudott találni, összességében pedig a 10. dél-afrikai labdarúgó lett, aki világbajnokságon gólnak örülhetett. Ezt megelőzően Katlego Mphela szerzett dél-afrikai vb-gólt, aki 16 éve a hazai rendezésű tornán a franciák kapuját vette be – ez is kellett a 2–1-es sikerhez.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR
A-CSOPORT, 2. FORDULÓ
CSEHORSZÁG–DÉL-AFRIKA 1–1 (1–0)
Atlanta, Mercedes-Benz Stadion, 67 442 néző. Vezette: Penso (amerikai)
CSEHORSZÁG: Kovár – Holes, Hranác, Krejcí – Coufal, Sadílek (Soucek, 67.), Cerv (Zima, 78.), Sojka (Zeleny, 55.) – Hlozek (Provod, 67.), Darida (Sulc, 55.) – Schick. Szövetségi kapitány: Miroslav Koubek
DÉL-AFRIKA: R. Williams – Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba – Mbatha, Mokoena – Appollis, J. Adams (Mofokeng, a szünetben), Maseko (Sebelebele, 84.) – Rayners (Makgopa, 66.). Szövetségi kapitány: Hugo Broos
Gólszerző: Sadílek (6.), ill. Mokoena (83. – 11-esből)