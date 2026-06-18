Statisztikák: megszületett a vb eddigi legkoraibb gólja; megvan a 10. dél-afrikai vb-gólszerző

A cseh válogatott szerezte a vb eddigi legkoraibb gólját azzal, hogy 5 perc 6 másodperc után előnybe került Michal Sadílek révén Dél-Afrika ellen.

Czechia scored the earliest goal at the 2026 World Cup so far, and they've been pretty comfortable since, too.



They lead South Africa 1-0 at the break. pic.twitter.com/DahvbAMj8P — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 18, 2026

A 2026-os világbajnokságon eddig három gól született bedobás után, ebből kettőt a cseh válogatott szerzett.

Three goals have been scored from throw-ins at the 2026 World Cup.



Czechia have scored two of them. pic.twitter.com/48HO8pk2U1 — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 18, 2026

Először fordult elő, hogy egy vb-meccsen mindkét válogatott szövetségi kapitánya 70 év felett járt.

A meccset Tori Penso vezette. A 39 éves amerikai bíró mindössze a második női játékvezető, aki férfi labdarúgó-világbajnoki mérkőzésen dirigálhatott – az első a francia Stéphanie Frappart volt, aki a katari vb-n vezette a Németország–Costa Rica összecsapást (4–2).

🌟 HISTORY MADE!



🇺🇸 American referee Tori Penso is the SECOND WOMAN EVER to officiate a Men’s World Cup match!



🏟️ She’s taking charge of Czechia vs South Africa today.



🏁 Barriers falling. pic.twitter.com/5YJKSz4nWt — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) June 18, 2026

Dél-Afrika 17 alkalommal lőtt/fejelt kapura, ebből 11 a tizenhatoson kívülről érkezett. Ennél többet csak Törökország tudott eddig felmutatni a vb-n, amely az ausztrálok ellen 16-szor próbálkozott távolról.

11 of South Africa's 17 shots against Czechia came from outside the box.



Only Türkiye against Australia (16) have had more shots from outside the box in a World Cup game in 2026 than Bafana Bafana this evening. 👀 https://t.co/Uj67uIg2Z5 pic.twitter.com/4kV6cO5TAe — Squawka (@Squawka) June 18, 2026

Teboho Mokoena a 83. percben tizenegyesből egyenlített a csehek ellen, így 2010 óta ő az első dél-afrikai játékos, aki vb-mérkőzésen be tudott találni, összességében pedig a 10. dél-afrikai labdarúgó lett, aki világbajnokságon gólnak örülhetett. Ezt megelőzően Katlego Mphela szerzett dél-afrikai vb-gólt, aki 16 éve a hazai rendezésű tornán a franciák kapuját vette be – ez is kellett a 2–1-es sikerhez.