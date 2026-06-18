A cseh kapitány mindenkit meglepett a Dél-Afrika elleni döntetlen után

„Pozitívan értékelem a teljesítményünket, még életben vagyunk! – idézte a mérkőzés után Miroslav Koubek cseh szövetségi kapitányt a Denik Sport. – Egy olyan csapat ellen játszottunk, amely rendkívül jól bánik a labdával, hihetetlenül ügyes játékosaik vannak. De jól kezdtünk, korán gólt szereztünk, és volt még vagy négy-öt tiszta helyzetünk. Aztán jött a szerencsétlen pillanat, de még legalább két gólt kellett volna szereznünk. Ám nem panaszkodhatom a fiúkra, mert mindent beleadtak, és ez néha talán többet is jelent, mint egy győzelem.”

A kapitány véleményéhez csak részben csatlakozott a csehek védelmének alapembere, Ladislav Krejcí: „Kavarognak bennem az érzések. Azt mondanám, hogy ez egy tisztességes teljesítmény volt, az egyik legjobb az utóbbi időből. Bátrak voltunk, játszottunk és nem féltünk az ellenféltől. Sok lehetőségünk adódott, de csak egy gólt szereztünk ezekből. Aztán könnyelműbben kezdtünk el futballozni, és behoztuk őket a meccsbe. A végén pedig sajnos már nem volt erőnk. Hogy miért? Ez a kérdés. Magunkban kell ezt elemeznünk, mert a saját szemünkkel is láthatjuk, hogy megvan bennünk a bátorság. Ám van valami, ami utána megfog minket; talán a fáradtság, nem tudom... Engem is érdekel.”

A cseh válogatott legendás játékosa, Pavel Kuka viszont egyértelműen elégedetlen volt a végeredménnyel és a csapat mutatott játékával is: „Nagyon negatívan értékelem a történteket. Nagy csalódás volt” – nyilatkozta az Európa-bajnoki ezüstérmes futballista a cseh állami televízióban.

A dél-afrikai válogatott szövetségi kapitánya, Hugo Broos hasonlóan értékelt, mint Koubek, s ugyancsak elégedett volt csapata játékával: „Azt hiszem, nagyon büszke lehetek a csapatomra, látva a reakciónkat a Mexikó elleni mérkőzés után, nos, ez a Bafana Bafana! – idézte a belga szakvezetőt a SABC Sport. – Jól játszottunk, agresszívek voltunk, és megvoltak a lehetőségeink is, de egy kis szerencsére mindig szükség van. Egyetlen hibát követtünk el, egy olyan hibát, amellyel mindenki tisztában van. Kár érte, azonban nagyon büszke vagyok a csapatom mai teljesítményére.”

Csapata továbbjutási esélyeit illetően Broos óvatosan fogalmazott: „Az eredmények nagyon jók, nem függünk mástól, de a Dél-Korea elleni meccs megnyerése nagyon nehéz lesz. Azonban ha úgy játszunk, mint ma, ugyanazzal a szemlélettel, akkor szerintem lehetséges.”

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VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR

A-CSOPORT, 2. FORDULÓ

CSEHORSZÁG–DÉL-AFRIKA 1–1 (1–0)

Atlanta, Mercedes-Benz Stadion, 67 442 néző. Vezette: Penso (amerikai)

CSEHORSZÁG: Kovár – Holes, Hranác, Krejcí – Coufal, Sadílek (Soucek, 67.), Cerv (Zima, 78.), Sojka (Zeleny, 55.) – Hlozek (Provod, 67.), Darida (Sulc, 55.) – Schick. Szövetségi kapitány: Miroslav Koubek

DÉL-AFRIKA: R. Williams – Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba – Mbatha, Mokoena – Appollis, J. Adams (Mofokeng, a szünetben), Maseko (Sebelebele, 84.) – Rayners (Makgopa, 66.). Szövetségi kapitány: Hugo Broos

Gólszerző: Sadílek (6.), ill. Mokoena (83. – 11-esből)