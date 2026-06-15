Nemzeti Sportrádió

Luis de la Fuente: Fejlődnünk kell a befejezések terén

B. A. P.B. A. P.
2026.06.15. 20:45
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foci vb 2026 Luis de la Fuente Zöld-foki-szigetek Spanyolország

„Fejlődnünk kell a befejezések terén. Sok lehetőséget kialakítottunk, de hiányzott a frissesség, vagy valami a végén” – kezdte értékelését Luis de la Fuente a Zöld-foki-szigetek elleni 0–0-s döntetlen után.

A spanyol szövetségi kapitány így folytatta: „Ők nagyon szervezettek, mélyen álltak, és nagyon nehéz volt teret teremteni. Hiányzott a mozgás és a frissesség, de amikor a labda egyszerűen nem akar bemenni, akkor nem megy be. Voltak lövéseink, lehetőségeink arra, hogy gyorsan eldöntsük a mérkőzést. Tudjuk, hogy ez nagyon nehéz, és rendkívül nehéz itt nyerni.”

De la Fuente Lamine Yamalról és Nico Williamsről is beszélt: „A cél az, hogy fokozatosan beépítsük őket és játéklehetőséget adjunk nekik. Biztos vagyok benne, hogy később jobbak lesznek.” 

 

foci vb 2026 Luis de la Fuente Zöld-foki-szigetek Spanyolország
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