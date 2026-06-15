Nemzeti Sportrádió

Képeken a Zöld-foki-szigetek történelmi pontszerzése Spanyolország ellen

B. A. P.B. A. P.
2026.06.15. 22:29
Címkék
foci vb 2026 Zöld-foki-szigetek galéria Spanyolország
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fotó 2026.06.15.

Labdarúgó-világbajnokság, H-csoport, 1. forduló: Spanyolország–Zöld-foki-szigetek 0–0 (Fotók: Getty Images)

 

 

foci vb 2026 Zöld-foki-szigetek galéria Spanyolország
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