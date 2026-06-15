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Képeken a Zöld-foki-szigetek történelmi pontszerzése Spanyolország ellen
B. A. P.
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2026.06.15. 22:29
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Címkék
foci vb 2026
Zöld-foki-szigetek
galéria
Spanyolország
fotó
2026.06.15.
Labdarúgó-világbajnokság, H-csoport, 1. forduló: Spanyolország–Zöld-foki-szigetek 0–0 (Fotók: Getty Images)
foci vb 2026
Zöld-foki-szigetek
galéria
Spanyolország
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