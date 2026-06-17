Nemzeti Sportrádió

Kane a 10. vb-gólját is megszerezte, a horvátok ellen először megismételt tizenegyesből – videók

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.06.17. 22:41
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Harry Kane másodjára már betalált (Fotó: Getty Images)
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Anglia a 12. percben vezetést szerzett Horvátország ellen a labdarúgó-világbajnokság L-csoportjában. Harry Kane az első tizenegyest kihagyta, de Dominik Livakovic szabálytalansága miatt meg kellett ismételni a büntetőt, amit már értékesített. Aztán Martin Baturina egyenlített, majd Kane fejjel is betalált, így megszerezte a 10. vb-gólját (ugyanannyija van, mint Gary Linekernek), de még erre is válaszoltak a horvátok a szünet előtt Petar Musa jóvoltából. A fordulás után Jude Bellingham, a hajrában Marcus Rashford talált be, így az angolok 4–2-es sikerrel kezdték a tornát.

HARRY KANE TIZENEGYESGÓLJA

MARTIN BATURINA TALÁLATA

HARRY KANE FEJES GÓLJA

PETAR MUSA GÓLJA

JUDE BELLINGHAM TALÁLATA

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VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
L-CSOPORT
ANGLIA–HORVÁTORSZÁG 4–2 (2–2)
Arlington, Dallas Stadion, 70 389 néző. Vezette: Turpin (francia)
ANGLIA: Pickford – R. James, Stones (Guéhi, 87.), Konsa, O'Reilly – Rice (Rogers, 72.), E. Anderson – Gordon (Rashford, 72.), Jude Bellingham (Spence, 80.), Madueke (Saka, 72.) – Kane. Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel
HORVÁTORSZÁG: Livakovic – Sutalo, Vuskovic (Pasalic, 66.), Gvardiol – Stanisic, Modric (Kovacic, 58.), P. Sucic, Perisic – Pasalic (Kramaric, 79.), Baturina (Vlasic, 79.) – Musa (Matanovic, 66.). Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic
Gólszerző: Kane (12., 42. – az elsőt 11-esből), Jude Bellingham (47.), Rashford (85.), ill. Baturina (36.), Musa (45+5.)

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A vb eddigi legjobb meccsén az angolok a duplázó Kane vezérletével győzték le a horvátokat

Horvátország kétszer is egyenlített, de ez a pontszerzéshez sem volt elég • Jude Bellingham a katari után ezt a vb-t is góllal kezdte.

 

 

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