Nemzeti Sportrádió

Kalajdzic a gólörömről: Lehet, hogy orvoshoz kell fordulnom agyrázkódás gyanújával

K. Zs.K. Zs.
2026.06.28. 07:51
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vb 2026 Michael Gregoritsch foci-vb 2026 Sasa Kalajdzic

„Lehet, hogy orvoshoz kell fordulnom agyrázkódás gyanújával, annyian ugrottak a nyakamba és paskolták a fejemet – számolt be a 96. percbeli egyenlítés utáni ünneplésről a gólszerző, az Ausztria továbbjutásban kulcsember Sasa Kalajdzic az ORF-nek. – Nem is igazán emlékszem, hogyan esett a gól… Szó se róla, ez a pályafutásom egyik legszebb pillanata. Csak ahhoz tudom mérni, amikor 2022-ben, az utolsó fordulóban a Stuttgart játékosaként gólt szereztem a Köln ellen, és elkerültük a kiesést. Az is csodálatos élmény volt.”

„Életem legfontosabb gólpassza? Igaz, eddig legalábbis – tette hozzá a Kalajdzic fejes gólját előkészítő Michael Gregoritsch. – Annyira igazságtalan lett volna, ha kiesünk… Támadásépítésben elkövettünk buta hibákat, ez persze igaz. Hogy mi lesz a spanyolok ellen? Csodák márpedig vannak! Nem mi vagyunk a favoritok, de nem is leszünk esélytelenek.”

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