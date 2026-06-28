Kalajdzic a gólörömről: Lehet, hogy orvoshoz kell fordulnom agyrázkódás gyanújával

„Lehet, hogy orvoshoz kell fordulnom agyrázkódás gyanújával, annyian ugrottak a nyakamba és paskolták a fejemet – számolt be a 96. percbeli egyenlítés utáni ünneplésről a gólszerző, az Ausztria továbbjutásban kulcsember Sasa Kalajdzic az ORF-nek. – Nem is igazán emlékszem, hogyan esett a gól… Szó se róla, ez a pályafutásom egyik legszebb pillanata. Csak ahhoz tudom mérni, amikor 2022-ben, az utolsó fordulóban a Stuttgart játékosaként gólt szereztem a Köln ellen, és elkerültük a kiesést. Az is csodálatos élmény volt.”

„Életem legfontosabb gólpassza? Igaz, eddig legalábbis – tette hozzá a Kalajdzic fejes gólját előkészítő Michael Gregoritsch. – Annyira igazságtalan lett volna, ha kiesünk… Támadásépítésben elkövettünk buta hibákat, ez persze igaz. Hogy mi lesz a spanyolok ellen? Csodák márpedig vannak! Nem mi vagyunk a favoritok, de nem is leszünk esélytelenek.”