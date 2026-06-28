Őrület Kansasben: hatgólos thriller végén Algéria és Ausztria is továbbjutott

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

J-CSOPORT

ALGÉRIA–AUSZTRIA 3–3 (1–1)

Kansas City, Kansas City Stadion. 69 045 néző. Vezeti: Ilgiz Tantashev (üzbég)

ALGÉRIA: Benbot – Belgali (Sergui, 71.), Mandi, Benszabaini, Hadzsam (Ait-Nouri, 71.) – Auar, Bentaleb, Maza – Mahrez, Guiri (Belaid, 71), Saibi. Szövetségi kapitány: Vladimir Petkovic. A kispadon: Masztil, Zidane (kapusok), Abada, Ait-Nouri, Belaid, Benbuali, Buadui, Bulbina, Sergui, Gedzsemisz, Hadzs Mussza, Titraui, Tugai, Zerruki

AUSZTRIA: A. Schlager – Posch, Lienhart, Alaba (Danso, 62.), Mwene (Kalajdzic, 90+5.) – Seiwald, X. Schlager (Grillitsch, a szünetben), Schmid (Wanner, a szünetben), Laimer, Sabitzer – Arnautovic (Grigoritsch, a szünetben). Szövetségi kapitány: Ralf Rangnick. A kispadon: Pentz, Wiegele (kapusok), Affengruber, Chukwuemeka, Danso, Friedl, Gregoritsch, Grillitsch, Kalajdzic, Ljubicic, Prass, Schöpf, Svoboda, Wanner, Wimmer.

Gólszerző: Belgali (44.), Mahrez (60., 90+3.), ill. Arnautovic (28.), Sabitzer (55.), Kalajdzic (90+6.)

SZÖVEGES KÖZVETÍTÉS ITT

Ha két napja a gólnélküli Paraguay–Ausztrália mérkőzés összefoglalójában azt írtuk, hogy „soha nem ígér jót, ha egy zárófordulós meccs előtt arról beszélnek, hogy az iksz mindkét csapatnak továbbjutást jelent”, akkor mégis mit mondjunk az Algéria–Ausztria meccsről? Merthogy előre tudható tény volt, hogy egy döntetlennel mind Algéria, mind Ausztria biztos résztvevője lesz a legjobb 32 mezőnyének. S lám, a meccs végül valóban pontosztozkodással zárult, ám arra, ahogyan ez megtörtént, talán senki nem is számíthatott előzőleg...

Nem lehet elmenni szó nélkül a múlt mellett, ami az algériai válogatott bosszúszomját táplálhatta, hiszen az 1982-es világbajnokságon Ausztria az NSZK-val játszott az utolsó fordulóban és a mindkét csapat továbbjutását jelentő első német gól után a hátralévő nyolcvan percben jobbára semmi nem történt a pályán, így sikerrel kipöckölték a tornáról az első afrikai továbbjutásra hajtó észak-afrikaiakat. Algéria a „gijóni megnemtámadási szerződésnek” köszönhetően elszenvedett kieséssel zárult vb óta nem találkozott Ausztriával, amely egyébként '82-es vb csoportkörének második fordulójában 2–0-ra legyőzte az észak-afrikaiakat – így tehát bőven volt miért visszavágnia Rijad Mahrezéknek.

Ehhez képest, az első valamirevaló helyzetéből Ausztria megszerezte a vezetést, igaz, erre a 28. percig kellett várni. Marko Arnautovic egy jó indítás után finom megoldást választva helyezett a kapuba.

Más kérdés, hogy az osztrákok rangidősének elvileg ekkor már nem sok keresnivalója lett volna a pályán, miután mindössze tíz perc után, amikor egy fejeshez felugorva torkon vágta Aissza Mandit. Az üzbég Ilgiz Tantashev játékvezető viszont valami rejtélyes okból csak sárga lappal honorálta a 37 éves Arnautovic mutatványát, s az sem teljesen világos, hogy miért nem szólt a fülére senki a VAR-szobából...

Mindenesetre Arnautovic maradt, s vezetést szerzett, az egyébként aktívabban és veszélyesebben, gólratörőbben futballozó algériaiak aztán a félidő utolsó percében teljesen megérdemelten egyenlítettek: Rafik Belgali nagyszerű cselek után az ötös jobb sarkától bikázta fel a labdát Alexander Schlager kapus bal válla fölé a jobb felső sarokba.

A második félidőben aztán az osztrákok megismételték az elsőben mutatott teljesítményüket, vagyis első említésre érdemes helyzetüket gólra váltották, Marcel Sabitzer helyezett 16 méterről a kapu bal oldalába. Ezúttal gyorsabban jött az algériai válasz, egy gyors akció végén Rijad Mahrez lőtt kapásból a bal alsó sarokba.

A 2–2-es eredmény kialakulása után aztán sokáig nem eseményt jegyezhettünk fel, a csapatok az utolsó félórában, tulajdonképpen pontosan azt vezették elő futball címén, amiről előzetesen tartani lehetett. Időnként az egyik csapat passzolgatott néhány percig a másik csapat térfelén, majd rövid ideig szerepet cseréltek. Úgy tűnt, ennek az egésznek a legnagyobb vesztese Faresz Gedzsemisz lesz, aki a rendes játékidő leteltekor időhúzó jelleggel szeretett volna beállni, ám hosszú perceken át ácsingózott az oldalvonal mellett, hogy egy játékmegszakításnál végül csak beszállhasson. Már-már úgy tűnt, nem most lesz pályafutása során másodszor válogatott, aztán hirtelen egyik pillanatról a másikra elszabadult az őrület.

A négyperces ráadásban járva a fent említett labdajáratás közepette Rijad Mahrez kapott váratlanul egy kiugratást a jobb szélen, köszönte szépen és meg is szerezte második gólját előnybe juttatta Algériát, aminek Ausztria helyett Iránban örültek leginkább, hiszen így ők kerültek a legjobb csoportharmadik listáján a továbbjutók közé, egy góllal megelőzve az osztrákokat.

Algéria szempontjából tökéletes bosszúnak tűnt Gijónért, hiszen alig néhány másodperc volt hátra a jelzett négy percből, s már-már azt hihettük, az osztrákoknak nem maradt idejük egyenlíteni.

Mindenesetre azért a meccs napján 68 éves osztrák szövetségi kapitány, Ralf Ragninck azért még gyorsan beküldte Sasa Kaladzicot a pályára. Azt, hogy ennél mostanában nem sok jobb döntést hozott a tapasztalt szakvezető, azt mutatja a tény, hogy a 28 éves csatár a 96. percben egy balról beívelt, s a kapufától visszafejelt labdát 7 méterről stukkolt a kapu jobb oldalába. Ezzel pedig Ausztriát továbbjuttatta, míg a csodában nagyjából három percig hívő Iránban mérhetetlen szomorúságot váltott ki.

A J-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE M Gy D V L–K Gk P 1. Argentína 3 3 – – 8–1 +7 9 2. Ausztria 3 1 1 1 6–6 0 4 3. Algéria 3 1 1 1 5–7 –2 4 4. Jordánia 3 – – 3 3–8 –5 0

AZ ALGÉRIAI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 16 Usszama Benbot (USM Alger), 1 Melvin Masztil (Stade ​Nyonnaise – Svájc), 23 Luca ⁠Zidane (Granada – Spanyolország); Abdellatif Ramdan (MC Alger) – tartalék

Védők: 3 Asref Abada (USM Alger), 15 Rajan Ait-Nuri (Manchester City – Anglia), 5 Zineddin Belaid (JS Kabylie), 17 Rafik Belgali (Hellas Verona – Olaszország), 21 Rami Benszebaini (Borussia Dortmund – Németország), 26 Szamir Sergui (Paris FC – Franciaország), 13 Zsauen Hadzsam (Young Boys – Svájc), 2 Aissza Mandi (Lille – Franciaország), 4 Mohamed Amin Tugai (Espérance – Tunézia)

Középpályások: 8 Husszem Auar (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), 19 Nabil Bentaleb (Lille – Franciaország), 14 Hisam ⁠Budaui (Nice – Franciaország), ​10 Faresz Saibi (Eintracht Frankfurt – Németország), 22 Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen – Németország), 24 Jaszin Titraui (Charleroi – Belgium), 6 Ramiz Zerruki (​Twente – Hollandia)

Támadók: 18 Mohamed Amin Amura (Wolfsburg – Németország), 12 Nadir Benbuali (ETO FC), 20 Adil Bulbina (Al-Duhail – Katar), 25 Faresz Gedzsemisz (Frosinone – Olaszország), 9 Amin Guiri (Olympique Marseille – Franciaország), 7 Rijad Mahrez (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 11 Anisz Hadzs ​Mussza (Feyenoord – Hollandia)

Szövetségi kapitány: Vladimir Petkovic (svájci)

AZ OSZTRÁK VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 13 Patrick Pentz (Bröndby – Dánia), 1 Alexander Schlager (Red Bull Salzburg), 12 Florian Wiegele (Viktoria Plzen – Csehország)

Védők: 2 David Affengruber (Elche – Spanyolország), 8 David Alaba (Real Madrid – Spanyolország), 3 Kevin Danso (Tottenham Hotspur – Anglia), 23 Marco Friedl (Werder Bremen – Németország), 15 Philipp Leinhart (Freiburg – Németország), 16 Phillipp Mwene (Mainz – Németország), 5 Stefan Posch (Mainz – Németország), 22 Alexander Prass (Hoffenheim – Németország), 25 Michael Svoboda (Venezia – Olaszország)

Középpályások: 17 Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund – Németország), 10 Florian Grillitsch (Sporting Braga – Portugália), 20 Konrad Laimer (Bayern München – Németország), 19 Dejan Ljubicic (Schalke 04 – Németország), 9 Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund – Németország), 4 Xaver Schlager (RB Leipzig – Németország), 18 Romano Schmid (Werder Bremen – Németország), 26 Alessandro Schöpf (Wolfsberger AC), 6 Nicolas Seiwald (RB Leipzig – Németország), 24 Paul Wanner (PSV – Hollandia), 21 Patrick Wimmer (Wolfsburg – Németország)

Támadók: 7 Marko Arnautovic (Crvena zvezda – Szerbia), 11 Michael Gregoritsch (Augsburg – Németország), 14 Sasa Kalajdzic (Linzer ASK)

Szövetségi kapitány: Ralf Rangnick (német)