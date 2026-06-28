Ez ám a végjáték! Két gól a 90. perc után, ami megrengette Algériát, Ausztriát – és Iránt… VIDEÓ!

Mint beszámoltunk róla, a labdarúgó-világbajnokság csoportköre őrült csatával ért véget Kansas Cityben magyar idő szerint vasárnap reggel: a sokáig 2–2-re álló mérkőzés 93. percében Rijad Mahrez vezetést szerzett Algériának (3–2). Ez Ausztria kiesését jelentette volna, de nem ez lett a végeredmény: a nem sokkal korábban becserélt Sasa Kalajdzic a 96. percben egyenlített – és a 3–3-mal mindkét csapat továbbjutott, a már-már nevető harmadik, Irán pedig kiesett. Íme, a meccs utolsó két gólja!

3–2 3–3