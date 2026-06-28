Nemzeti Sportrádió

Ez ám a végjáték! Két gól a 90. perc után, ami megrengette Algériát, Ausztriát – és Iránt… VIDEÓ!

K. Zs.K. Zs.
2026.06.28. 06:59
Osztrák öröm Sasa Kalajdzic egyenlítő gólja után (Fotó: Getty IMages)
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vb 2026 Ausztria Algéria foci-vb 2026
Mint beszámoltunk róla, a labdarúgó-világbajnokság csoportköre őrült csatával ért véget Kansas Cityben magyar idő szerint vasárnap reggel: a sokáig 2–2-re álló mérkőzés 93. percében Rijad Mahrez vezetést szerzett Algériának (3–2). Ez Ausztria kiesését jelentette volna, de nem ez lett a végeredmény: a nem sokkal korábban becserélt Sasa Kalajdzic a 96. percben egyenlített – és a 3–3-mal mindkét csapat továbbjutott, a már-már nevető harmadik, Irán pedig kiesett. Íme, a meccs utolsó két gólja!

3–2

3–3

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Őrület Kansasben: hatgólos thriller végén Algéria és Ausztria is továbbjutott

Úgy tűnt, Rijad Mahrez második góljával Algéria tökéletesen áll bosszút Gijónért, aztán jött a csereként a 95. percben beküldött Sasa Kaladzic...

 

 

vb 2026 Ausztria Algéria foci-vb 2026
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