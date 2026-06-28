Mindkét kapitány örül, hogy nem 0–0, hanem 3–3 lett az algériai–osztrák csata

„Még sohasem éltem át hasonlót futballmeccsen – értékelt Ralf Rangnick, az osztrákok sokat látott szövetségi kapitánya. – Egyszerűen hihetetlen, hogy sikerült megragadnunk a lehetőséget a visszakapaszkodásra. Nehéz meccsre számítottunk, az is volt, néhány játékosom eljutott teljesítőképessége határáig, de most a siker és a vele járó boldogság a lényeg. A legtöbben gól nélküli döntetlent jósoltak, nos, ahhoz képest ez a három–három igazi csemege. Javultunk átmenetekben, ezért is volt jobb a játékunk, de védekezésben adódtak gondjaink, ezt majd holnap átbeszéljük. Most az ünneplés ideje van itt.”

„Lehet, hogy orvoshoz kell fordulnom agyrázkódás gyanújával, annyian ugrottak a nyakamba és paskolták a fejemet – számolt be a 96. percbeli egyenlítés utáni ünneplésről a gólszerző, az Ausztria továbbjutásban kulcsember Sasa Kalajdzic az ORF-nek. – Nem is igazán emlékszem, hogyan esett a gól… Szó se róla, ez a pályafutásom egyik legszebb pillanata. Csak ahhoz tudom mérni, amikor 2022-ben, a Bundesliga utolsó fordulójában a Stuttgart játékosaként gólt szereztem a Köln ellen, és elkerültük a kiesést. Az is csodálatos élmény volt.”

„Életem legfontosabb gólpassza? Igaz, eddig legalábbis – tette hozzá a Kalajdzic fejes gólját előkészítő Michael Gregoritsch. – Annyira igazságtalan lett volna, ha kiesünk… Támadásépítésben elkövettünk buta hibákat, ez persze igaz. Hogy mi lesz a spanyolok ellen? Csodák márpedig vannak! Nem mi vagyunk a favoritok, de nem is leszünk esélytelenek.”

„Igazat adok azoknak, akik szerint különleges érzés világbajnokságon gólt szerezni – mondta a meccs legjobbjának megválasztott algériai Rijad Mahrez, aki két góllal emelte az előadás fényét. – Ez volt az egyetlen olyan torna, amelyen játszottam, de még nem volt gólom. Apró személyes célként ott lebegett előttem, hogy megtörjem a jeget, de mindenekelőtt a csapat hasznára akartam lenni, a továbbjutás a legfontosabb. Kemény mérkőzés volt, álltuk a sarat, és bár végül nem sikerült nyernünk, ezúttal a döntetlennel is elégedettek lehetünk.”

Mahrez már a 2014-es vb-n is ott volt, igaz, csak egy mérkőzésen játszhatott. Algéria 2018-ban és 2022-ban nem jutott ki, most pedig a harmadik csoportmeccs meghozta a csapatkapitány élete első (és második) világbajnoki gólját – 35 évesen, a 120. válogatott fellépésén. Ami pedig a hosszú, „kiegyezésesnek tűnő” eseménytelenség után a 93. percben, némiképp váratlanul szerzett második gólját illeti:

„Jött a kiugratás, indultam, ahogyan kell, és csak arra összpontosítottam, mint minden futballista ilyenkor: gólt akartam szerezni. Ahogyan az ellenfél játékosai is korábban. Kívülről nézve lehet furcsállani az ilyen forgatókönyvet, de hát ilyen a futball. Végül ők is örülhetnek, mert nekik is összejött, és továbbjutottak.”

Your Superior Player of the Match is Riyad Mahrez. ⚽



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/5oDTZLxES0 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026

„Engem is boldoggá tesz, hogy gólt szerzett, de annak még jobban örülök, hogy jó erőben van, a teljes kilencven percet bírta, mindenhol ott volt – fogalmazott Vladimir Petkovic szövetségi kapitány, aki az előző körben csak csereként küldte pályára Mahrezt. – Annak meg különösen örülök, hogy sokak várakozásával ellentétben a futball győzött ezen a mérkőzésen, a három–három önmagért beszél.”

Petkovicot természetesen a következő ellenfélről is kérdezték; Svájc lesz az, amelynek éppenséggel ő volt a szövetségi kapitánya hét éven át (2014–2021): „Egyelőre pihenjük ki az eddig történteket… Svájcnak nagyszerű csapata van, elég jól ismerem. Bár vannak új arcok, jó néhányan már az én időmben is válogatottak voltak, úgyhogy tisztában vagyok az erősségükkel.”

„Nagyon büszkék vagyunk, örülünk, hogy nemcsak a szeretteinket, hanem egy egész népet sikerült boldoggá tennünk – osztotta meg érzéseit a Mahrez mindkét gólját előkészítő Husszem Auar. – Nagyon nagy volt rajtunk a nyomás, de hát ez a nemzeti mezzel jár, nem is beszélve arról, hogy ez egy világbajnokság. Minden ország szeretné a legszebb arcát mutatni, remélem, nekünk ez most sikerült. Az utolsó pillanatok? Mentálisan elég kiélezett helyzet volt, már az járt a fejünkben, hogy továbbjutottunk, ilyenkor előfordulhatnak figyelmetlenségek. De nagyon elégedettek vagyunk ezzel a forgatókönyvvel is. Várjuk a svájciak elleni folytatást, nagyon tiszteljük őket, remek csapatuk van.”