Haaland és Mbappé versenyez majd a vb-gólkirályi címért vagy más is beleszólhat?

A labdarúgó-világbajnokságok előtt a különböző tippjátékokban a vb-győztes mellett gyakran kiemelt kérdés vonatkozik a gólkirály eltalálására is. A korábbi világbajnokságok gólkirályait végignézve azt mondhatjuk, égbekiáltó meglepetések ezen a téren ritkán születnek. Általában a legjobb formában lévő, Európában játszó csatárok szokták a legtöbb gólt lőni – így volt ez négy évvel ezelőtt is, amikor a francia Kylian Mbappé (nyolc góllal) és nyolc éve is, amikor az angol Harry Kane szerezte a legtöbb gólt.

A legutóbbi kivétel a kolumbiai James Rodríguez volt, aki 2014-ben támadó középpályásként bizonyult a legeredményesebb gólszerzőnek, hat találattal, úgy, hogy csapata mind az öt meccsén gólt szerzett. Miközben a vb-t megelőző idényben 34 bajnokin csak hárommal több gólt (kilencet) szerzett a francia Monacóban. Nem véletlen, hogy a Kolumbiát története során először vb-negyeddöntőig vezető játékost a torna után a Real Madrid szerződtette. James Rodríguez 34 évesen ma is tagja a kolumbiai keretnek, a harmadik világbajnokságára készül (a 2022-es tornára nem jutott ki Kolumbia), persze az idei gólkirályi címe még a 2014-esnél is nagyobb szenzáció lenne, hiszen a Minnesota United futballistája az elmúlt két évben összesen csak négy gólt szerzett a nemzeti csapatban.

Az elmúlt évtizedekben rajta kívül az orosz válogatott Oleg Szalenko számított egyértelműen meglepetés-gólkirálynak, aki 32 éve éppen az Egyesült Államokban bizonyult a legeredményesebb gólvágónak, hat gólt szerezve – igaz, megosztva lett első az FC Barcelona bolgár klasszisával, Hriszto Sztoicskovval. Az akkor élvonalbeli, spanyol Logronesből érkező Szalenko úgy lett gólkirály, hogy a hat góljából ötöt egy meccsen, Kamerun ellen ért el.

Szalenko máig tartja az egy meccsen szerzett legtöbb vb-gól rekordját. Hogy ezt a csúcsot az idei vb-n meg tudja-e valaki közelíteni, nagy kérdés, de a mostani 48 csapatos mezőnyben azért vannak olyan gárdák, amelyek ellen összejöhet egy-egy kimagasló góltermés. Például nem lepődnénk meg azon, ha a brazilok a 2. fordulóban kitömnék a selejtezők során Curacaótól is öt gólt kapó Haiti kapuját a Real Madrid sztárja, Vinícius Júnior vagy éppen a Barcelona klasszisa, Raphinha vezérletével (a brazilok a szintén vb-résztvevő Panama ellen 6–2-re győztek felkészülési meccsen). Ugyanakkor, ha már szóba került, Curacao akár már az 1. fordulóban beleszaladhat egy nagy pofonba Németországgal szemben, ha csak abból indulunk ki, hogy tavasszal a skótok elleni felkészülési meccsen négy, az ausztrálok ellen öt gólt kapott. Ha pedig a németeknek „megszalad”, akkor annak a remek formában lévő Kai Havertz lehet az egyik haszonélvezője, az Arsenal csatára a legutóbbi két válogatott meccsén két gólt szerzett, és betalált a budapesti BL-döntőben is.

Persze, folytatva a gólkirályi címre is esélyes játékosok és a lehetséges új gólcsúcsok számba vételét, leginkább az I-csoportra lesz érdemes odafigyelni, például az Irak–Norvégia és a Franciaország–Irak mérkőzésekre. Igaz ugyan, hogy Irak 2025 márciusától egyetlen meccsén sem kapott két gólnál többet, de most a világ legjobb csatáraival kell szembenéznie az arab ország válogatottjának. Az ebben az idényben 27 találattal Premier League-gólkirály norvég Erling Haalandra (Manchester City) kimondottan jellemző, hogy amikor igazán elemében van, nagyon megszórja az aktuális ellenfelet. Az eddigi 50 válogatott meccsén 55 gólt jegyző csatár a Moldova ellen 11–1-re megnyert vb-selejtezőn például öt gólt vállalt (ennek is köszönheti, hogy 16 góllal az európai selejtezősorozat legeredményesebb játékosának bizonyult), míg 2019-ben az U20-as világbajnokságon Honduras ellen kilencig jutott.

Az első felnőtt-vb-jére készülő Haaland tehát nagy esélyesnek számít a gólkirályi címre is, de a norvégok csoportellenfelénél, a francia válogatottnál három másik esélyest is meg tudunk nevezni. Közülük talán a szintén „első bálozó” Michael Olise van a legjobb formában, aki ugyan nem befejező csatár, hanem támadó középpályás, de elképesztő idényt produkált a Bayern Münchenben: 22 gólt szerzett (15 gólpassz mellett) a 2025–2026-os idényben (minden tétmeccset számolva), hétfőn pedig az ő három góljával verte meg Franciaország 3–1-re Észak-Írországot. Természetesen számolni kell az esélyesek között az aktuális aranylabdással, Ousmane Dembélével is, aki a BL-ben ebben az idényben az utolsó négy meccsen hatszor volt eredményes, amivel főszerepet játszott a PSG címvédésében (ő is betalált a budapesti döntőben, igaz, büntetőből). Más kérdés, hogy ugyan már a harmadik világbajnokságára készül, gólt még nem szerzett a tornán.

Végül pedig essen szó az első számú favoritnak nevezhető címvédőről, a Real Madrid csatáráról, Kylian Mbappéról, aki négy éve nyolc góllal lett vb-gólkirály, a most befejeződő klubidényben pedig 25 góllal La Liga-, 15 találattal BL-gólkirály lett. A szintén harmadik világbajnokságára készülő Mbappé egy vb-gólrekordot már most is tart, a négy éve a döntőben triplázó és a 2018-as fináléban is eredményes támadó az egyetlen, aki négy gólt szerzett pályafutása során világbajnoki döntőben. Ráadásul az összesen 12 vb-gólnál tartó Mbappé a német Miroslav Klose 16 gólos abszolút vb-gólcsúcsától sincs messze. S még mindig csak 27 éves.