Török siker a BL-ben, a Fenerbahce került közelebb az FTC elleni párharc elkerüléséhez

Amennyiben a Ferencváros kiejti az Európa-ligában a holland Twentét, úgy a Fenerbahce–Górnik Zabrze BL-párharc vesztesével találkozik az El-selejtező harmadik fordulójában. Nos, a török csapat került közelebb ahhoz, hogy elkerülje az FTC-t, ugyanis hazai pályán 1–0-ra legyőzte a lengyel együttest – a győztes gólt a brazil Talisca szerezte, aki szabadrúgásból lőtt a bal alsóba.

Dániában nyert a Lech Poznan, és karnyújtásnyira került a továbbjutástól. A Dinamo Zagreb Svájcban a 86. percben mentette döntetlenre a meccsét a Thun ellen, míg a Sturm Graz kiütötte a Heartsot, akárcsak a Crvena zvezda a Larne-t. Az első fordulóban az ETO-t búcsúztató Víkingur Reykjavík hazai pályán 2–1-re legyőzte a Hapoel Beer-Sevát.

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK

BAJNOKI ÁG

Aarhus GF (dán)–Lech Poznan (lengyel) 1–4

Thun (svájci)–Dinamo Zagreb (horvát) 1–1

KÍ (feröeri)–Kauno Zalgiris (litván) 0–0

Larne (északír)–Crvena zvezda (szerb) 0–4

Víkingur Reykjavík (izlandi)–Hapoel Beer-Seva (izraeli) 2–1

Mjällby (svéd)–Lincoln Red Imps (gibraltári) 3–0

Sabah (azeri)–KuPS (finn) 1–0

Ararat-Armenia (örmény)–Shamrock Rovers (ír) 2–0

Iberia Tbiliszi (grúz)–Slovan (szlovák) 0–2

NEM BAJNOKI ÁG

Fenerbahce (török)–Górnik Zabrze (lengyel) 1–0

Sturm Graz (osztrák)–Hearts (skót) 4–0

A visszavágókat július 28-án és 29-én rendezik.