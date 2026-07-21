Nemzeti Sportrádió

Török siker a BL-ben, a Fenerbahce került közelebb az FTC elleni párharc elkerüléséhez

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.07.21. 21:55
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Talisca (balra) góljával nyert a Fenerbahce (Fotó: Getty Images)
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Fenerbahce BL-selejtező Górnik Zabrze Bajnokok Ligája-selejtező
A labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező 2. fordulójában a Fenerbahce hazai pályán 1–0-ra legyőzte Górnik Zabrzét a párharc első meccsén.

Amennyiben a Ferencváros kiejti az Európa-ligában a holland Twentét, úgy a Fenerbahce–Górnik Zabrze BL-párharc vesztesével találkozik az El-selejtező harmadik fordulójában. Nos, a török csapat került közelebb ahhoz, hogy elkerülje az FTC-t, ugyanis hazai pályán 1–0-ra legyőzte a lengyel együttest – a győztes gólt a brazil Talisca szerezte, aki szabadrúgásból lőtt a bal alsóba.

Dániában nyert a Lech Poznan, és karnyújtásnyira került a továbbjutástól. A Dinamo Zagreb Svájcban a 86. percben mentette döntetlenre a meccsét a Thun ellen, míg a Sturm Graz kiütötte a Heartsot, akárcsak a Crvena zvezda a Larne-t. Az első fordulóban az ETO-t búcsúztató Víkingur Reykjavík hazai pályán 2–1-re legyőzte a Hapoel Beer-Sevát.

BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
BAJNOKI ÁG
Aarhus GF (dán)–Lech Poznan (lengyel) 1–4
Thun (svájci)–Dinamo Zagreb (horvát) 1–1
KÍ (feröeri)–Kauno Zalgiris (litván) 0–0
Larne (északír)–Crvena zvezda (szerb) 0–4
Víkingur Reykjavík (izlandi)–Hapoel Beer-Seva (izraeli) 2–1
Mjällby (svéd)–Lincoln Red Imps (gibraltári) 3–0
Sabah (azeri)–KuPS (finn) 1–0
Ararat-Armenia (örmény)–Shamrock Rovers (ír) 2–0
Iberia Tbiliszi (grúz)–Slovan (szlovák) 0–2
NEM BAJNOKI ÁG
Fenerbahce (török)–Górnik Zabrze (lengyel) 1–0
Sturm Graz (osztrák)–Hearts (skót) 4–0
A visszavágókat július 28-án és 29-én rendezik.

 

Fenerbahce BL-selejtező Górnik Zabrze Bajnokok Ligája-selejtező
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