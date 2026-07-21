Nemzeti Sportrádió

Kl: Svédországban borította a papírformát a Levadia Tallinn

M. B.M. B.
2026.07.21. 21:50
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Fotó: FB/FCI Levadia
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Konferencialiga IFK Göteborg Levadia Tallinn
A magyar bajnok ETO FC meccse mellett további két mérkőzést rendeztek a labdarúgó Konferencialiga második selejtezőkörében kedd este.

A papírforma alapján esélytelennek tűnt az észt Levadia Tallinn a Göteborg vendégeként, de a balti együttes a brazil Wendell Gabriel duplájával kétgólos előnyre tett szert. A svédek a meccs ráadásában egy öngóllal szépítettek, de ezután csak egy piros lapra futotta még a részükről, így lépéshátrányban utazhatnak az észt fővárosba.

Mindeközben Máltán 90 percig nem született gól a Floriana és a Drita csatáján, a ráadásban viszont mindkét fél betalált, így a továbbjutás Koszovóban dől majd el,

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
BAJNOKI ÁG
Floriana (máltai)–Drita (koszovói) 1–1
FŐÁG
IFK Göteborg (svéd)–Levadia Tallinn (észt) 1–2

 

Konferencialiga IFK Göteborg Levadia Tallinn
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