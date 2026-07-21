Kétgólos előnyt szerzett a Slovan a BL-selejtezőben

A tbiliszi csapat két lesgólig jutott hazai pályán, érvényes találatig nem, míg a Slovan az első félidőben kialakította a 0–2-es végeredményt. A 25. percben a 68-szoros szlovén válogatott Andraz Sporar fejjel vette be a vendéglátó kapuját, majd hét perccel később a gambiai Alasana Yirajang lőtt látványos mozdulattal a jobb alsóba.

A másik három 18 órai mérkőzésen hazai siker született. A Mjällby és a Sabah győzelme papírformának számít, viszont némileg talán meglepő, hogy az örmény Ararat-Armenia 2–0-ra megverte az ír Shamrock Roverst.

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK

BAJNOKI ÁG

Mjällby (svéd)–Lincoln Red Imps (gibraltári) 3–0

Sabah (azeri)–KuPS (finn) 1–0

Ararat-Armenia (örmény)–Shamrock Rovers (ír) 2–0

Iberia Tbiliszi (grúz)–Slovan (szlovák) 0–2

19.00: Aarhus GF (dán)–Lech Poznan (lengyel)

20.00: Thun (svájci)–Dinamo Zagreb (horvát)

20.45: KÍ (feröeri)–Kauno Zalgiris (litván)

21.00: Larne (északír)–Crvena zvezda (szerb)

21.00: Víkingur Reykjavík (izlandi)–Hapoel Beer-Seva (izraeli)

NEM BAJNOKI ÁG

20.00: Fenerbahce (török)–Górnik Zabrze (lengyel)

20.30: Sturm Graz (osztrák)–Hearts (skót)

A visszavágókat július 28-án és 29-én rendezik.