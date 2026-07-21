Nemzeti Sportrádió

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Kl-selejtező: Atert Bissen–ETO FC 1–4

Kétgólos előnyt szerzett a Slovan a BL-selejtezőben

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.07.21. 19:59
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Alasana Yirajang látványos mozdulattal vette be a grúzok kapuját (Fotó: SK Slovan Bratislava﻿/Facebook)
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BL-selejtező Bajnokok Ligája-selejtező Slovan Bratislava
A Slovan nyert a grúz Iberia Tbiliszi vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező 2. fordulójában, így a szlovák csapat kedvező helyzetből várhatja a hazai visszavágót.

A tbiliszi csapat két lesgólig jutott hazai pályán, érvényes találatig nem, míg a Slovan az első félidőben kialakította a 0–2-es végeredményt. A 25. percben a 68-szoros szlovén válogatott Andraz Sporar fejjel vette be a vendéglátó kapuját, majd hét perccel később a gambiai Alasana Yirajang lőtt látványos mozdulattal a jobb alsóba.

A másik három 18 órai mérkőzésen hazai siker született. A Mjällby és a Sabah győzelme papírformának számít, viszont némileg talán meglepő, hogy az örmény Ararat-Armenia 2–0-ra megverte az ír Shamrock Roverst.

BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
BAJNOKI ÁG
Mjällby (svéd)–Lincoln Red Imps (gibraltári) 3–0
Sabah (azeri)–KuPS (finn) 1–0
Ararat-Armenia (örmény)–Shamrock Rovers (ír) 2–0
Iberia Tbiliszi (grúz)–Slovan (szlovák) 0–2
19.00: Aarhus GF (dán)–Lech Poznan (lengyel)
20.00: Thun (svájci)–Dinamo Zagreb (horvát)
20.45: KÍ (feröeri)–Kauno Zalgiris (litván)
21.00: Larne (északír)–Crvena zvezda (szerb)
21.00: Víkingur Reykjavík (izlandi)Hapoel Beer-Seva (izraeli)
NEM BAJNOKI ÁG
20.00: Fenerbahce (török)–Górnik Zabrze (lengyel)
20.30: Sturm Graz (osztrák)–Hearts (skót)
A visszavágókat július 28-án és 29-én rendezik.

 

BL-selejtező Bajnokok Ligája-selejtező Slovan Bratislava
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