Nemzeti Sportrádió

Válogatott játékost szerződtetett brit rekordösszegért a Chelsea – hivatalos

P. GY. B. P. GY. B.
2026.07.21. 23:17
Morgan Rogers a Chelsea-hez szerződött (Fotó: Getty Images)
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Chelsea Morgan Rogers Aston Villa Premier League
A Chelsea labdarúgócsapata a hivatalos felületein jelentette be, hogy szerződtette Morgan Rogerst az Aston Villától.

Morgan Rogers hétfőn tért haza a világbajnokságról, ahol bronzérmet nyert az angol válogatottal, majd a Chelsea-nél átesett az orvosi vizsgálaton, és aláírta a hat évre szóló szerződését, amelyben egy további esztendőre szóló opció is szerepel.

„London legnagyobb klubjához szerződtem. A Chelsea olyan célokat vázolt fel, hogy ezen az úton én is szeretnék részt venni” – mondta Rogers a bemutatkozó videójában.

A BBC cikke szerint Rogerst csak brit rekordösszegért lehetett elvinni az Aston Villától, és a közvélemény arra számított, hogy az Arsenalhoz igazol. A Chelsea azonban már több mint két éve figyelte Rogerst, és a vb után gyorsan lépett. A BBC 117 millió fontos átigazolási összegről számolt be.

A 23 éves támadó az Aston Villával idén Európa-ligát nyert, a válogatottban pedig 22 alkalommal szerepelt eddig.

 

Chelsea Morgan Rogers Aston Villa Premier League
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