Válogatott játékost szerződtetett brit rekordösszegért a Chelsea – hivatalos

Morgan Rogers hétfőn tért haza a világbajnokságról, ahol bronzérmet nyert az angol válogatottal, majd a Chelsea-nél átesett az orvosi vizsgálaton, és aláírta a hat évre szóló szerződését, amelyben egy további esztendőre szóló opció is szerepel.

„London legnagyobb klubjához szerződtem. A Chelsea olyan célokat vázolt fel, hogy ezen az úton én is szeretnék részt venni” – mondta Rogers a bemutatkozó videójában.

A BBC cikke szerint Rogerst csak brit rekordösszegért lehetett elvinni az Aston Villától, és a közvélemény arra számított, hogy az Arsenalhoz igazol. A Chelsea azonban már több mint két éve figyelte Rogerst, és a vb után gyorsan lépett. A BBC 117 millió fontos átigazolási összegről számolt be.

A 23 éves támadó az Aston Villával idén Európa-ligát nyert, a válogatottban pedig 22 alkalommal szerepelt eddig.