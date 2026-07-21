Magyar díjugratósikerek Somorján

Korlátugratásban Szotyori Nagy Kristóf hibátlanul teljesítette a 195 centimétert Chachacha 2 nyergében, így az olasz válogatott Elisa Chimirrivel holtversenyben megnyerte a versenyszámot.

A Respect Arénában tartott eseményen a háromcsillagos Silver Tour fináléjában pedig ifj. Szabó Gábor és Genius Conference végzett elsőként, mivel a leggyorsabb hibátlan lovaglás hozzájuk fűződött a 28 200 euró összdíjazású, 145 centis akadályokon rendezett versenyszámban. A 74 indulót számláló mezőnyben Szuhai Rodrigo és Kovács Henri is a legjobb tíz között végzett.

Az U25-ös korosztályban is volt magyar siker a felnőttválogatott Simicska Anna révén, aki Carundyval győzött a 140 centis akadályokon rendezett, kétfázisos versenyszámban.