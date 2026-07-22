Szalai József bizakodva készül a héten: a Panathinaikosz is legyőzhető

TAVALY NYÁRON jelentette be a Paksi FC, hogy megszerezte a Mezőkövesd Zsóry labdarúgója, Szalai József játékjogát, aki ugyanakkor kölcsönben addigi klubjánál maradt. Teljesítményére nem lehetett panasz, huszonhét bajnokin tizenegy gólt szerzett – ennél többet csak Pálinkás Gergő (14) és Urblík József (13) a teljes NB II-es mezőnyben –, azaz nem rajta múlt, hogy csapata nem volt versenyben a feljutásért. A nyári felkészülést aztán már Pakson végezte, és ha Bognár György vezetőedző úgy dönt, első tétmeccsét a Konferencia­ligában, a görög Panathinaikosz ellen játszhatja.

„Jó évet zártam Mezőkövesden, ment a játék és a gólok is jöttek, azt viszont sajnálom, hogy nem tudtuk kiharcolni a feljutást – mondta a keddi edzés után Szalai József. – Igaz, nem volt kimondva, hogy a felkerülés a cél, de egy játékos mindig a legtöbbet akarja kihozni az idényből. A felkészülést már Pakson kezdtem el, az volt a célom, hogy a lehető legjobb edzésmunkát végezzem, bebizonyítsam, lehet rám számítani. Kemény hetek vannak mögöttünk, tíz felkészülési mérkőzést játszottunk, mindenki megkapta a lehetőséget, hogy megmutassa magát. Hogy könnyebb meccsel is indíthatnánk az idényt? Egyáltalán nem bánom, hogy olyan erős csapat ellen kezdünk, mint a Panathinaikosz, mert megmutathatjuk, mennyire egységesek vagyunk, és bár nem számítunk esélyesnek, bízom benne, hogy előnyt szerzünk a visszavágóra.”

Szalai József Kecskeméten nevelkedett, az élvonalban 2022. augusztus 12-én, a Vasas színeiben mutatkozott be a DVSC elleni 1–1-es bajnokin, első gólját pedig 2024. április 21-én a Mezőkövesd játékosaként lőtte a KTE-nek (1–2). A nyári felkészülési találkozók megmutatták, erősödhet vele a paksiak támadószekciója, de az is igaz, Tóth Barna, Hahn János vagy az elnyűhetetlen Böde Dániel mellett minden játékpercért meg kell küzdenie.

„Az előző idényt dobogón, a harmadik helyen fejezte be a Paks, nemzetközi kupainduló lett, megpróbáljuk megismételni, sőt, ha lehet, még jobban szerepelni – mondta még a huszonhárom esztendős futballista. – Ami engem illet, célom, hogy minél többet játsszak, gólokkal segítsem a csapatot. Nem akármilyen napok előtt állunk, hiszen a Panathinaikosz elleni mérkőzést a Ferencváros elleni bajnoki követi, de most még csak a görög csapatra összpontosítunk. Egyértelműen bravúr lenne, ha nyernénk, de a saját játékunkat akarjuk játszani, s a győzelem a cél!”

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK

Csütörtök, 20.00: Paksi FC–Panathinaikosz (görög) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!