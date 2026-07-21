Rodri újra aranylabdás lesz?; Atlétika: szuper lesz a szuperdöntő

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Ahogyan 2024-ben, Rodri ismét arany után lehet aranylabdás. A világbajnok spanyol válogatott csapatkapitánya tökéletes vb végén lett az MVP, ami a legrangosabb egyéni elismerés előszobája is egyben. Összeállításunkban megnézzük, mik szólnak a Manchester City-játékos mellett és ellen, illetve kik lehetnek a riválisai az Aranylabdáért zajló versenyben. Címlapsztori két oldalon.

Az ETO a maga részéről letudta a luxemburgi Bissen elleni párharcot. A Konferencialigába aláhulló győriek 6–2-es győzelméről éppúgy részletesen esik szó, mint az Európa-ligás Ferencváros és az ugyancsak csütörtökön a Kl-ben kezdő Paks és Debrecen első meccséről.

Andoni Iraola Amerikában gyúr új csapatot a Liverpoolból. Galambos Dániel írásában számba veszi, miként fest majd ősztől Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és a most Angliában maradó Pécsi Ármin együttese.

Gazsó Péter szerint a németek elleni meccs volt a kulcs. Az U20-as férfi kézilabda Európa-bajnokság döntőjében 14 gólig jutó játékos a váratlan magyar siker hátterét tárta fel Szendrei Zoltánnak.

Szuper lesz az atlétikai szuperdöntő. Egyoldalas írásunkban a World Athletics tervezett újításai szerepelnek a fókuszban – ezek jellemzően a körítést, az őszi csúcsesemény helyszíni és televíziós tálalását érintik, de már látszik, hogy hatalmas show van készülőben…

És még: Csütörtökre minden állni fog a Hungaroringen; Ancsin János a fiatal hokisokra épít Újpesten; Sitku-Varga Alíz kicsit izgul, hogy mi várja Olaszországban.

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