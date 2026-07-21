Marokkói legendát neveztek ki szövetségi kapitánynak Jordániában

Az eddigi kapitányt, a szintén marokkói Dzsamal Szellamit az újonc csapatnak három vereséget hozó világbajnokság után menesztették posztjáról.

Badu Zaki egyelőre egy évre szóló szerződést írt alá; a folytatás attól függ, hogyan szerepel a jövő év eleji Ázsia-kupán a legutóbb (2023) ezüstérmes csapat. A szaúd-arábiai tornán Üzbegisztán, Bahrein és Észak-Korea lesz a jordániai válogatott csoportellenfele.

Zaki szép játékoskarriert futott be, 78-szor védte a marokkói válogatott kapuját – 1986-ban, amikor hazája nyolcaddöntőt játszott a vb-n, ő lett az év labdarúgója Afrikában –, később szövetségi kapitányként Marokkóval ezüstérmes lett az Afrika-kupán (2004), majd kluboknál edzősködött, az utóbbi években pedig a szudáni, végül a nigeri válogatottat irányította.