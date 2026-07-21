Halász Bence győzelemmel hangolt az országos bajnokságra

Az olimpiai ezüstérmes Halász Bencének ezúttal a 76.61 méteres, amúgy szintén nem kis dobás is elég volt, hogy megnyerje a kalapácsvetést Besztercebányán. A magyar versenyző riválisai között ott volt a lengyelek ötszörös világbajnoka, Pawel Fajdek is, aki a nyáron korábban már 82 métert is tudott. Az amerikai születésű, 2026 márciusa óta magyar színekben versenyző Emig Kristofer 69.04 méterrel a 4. lett.

A helyszín közelsége miatt több magyar atléta is meghívást kapott a Silver kategóriájú viadalra, ami tökéletes főpróbának tűnt az előttünk álló hétvégén a budapesti Zsivotzky Gyula Atlétikai Központban sorra kerülő országos bajnokság előtt.

Ilyen volt Horváth Máté is, aki 76.92 méteres teljesítményével beállította az egyéni csúcsát, a fiatal gerelyhajító a 3. helyen végzett. Ugyanezt a pozíciót szerezte meg az állapotát két versenyszámban is tesztelő Takács Boglárka, aki 100-on idei legjobbját beállítva (11.16 mp) a 4., 200-on a 3. helyen ért célba (23.18 mp). Utóbbiban ez volt az első versenye 2026-ban.

Az idén ihletett formában lévő Kozák Luca ismét jól futott, 12.76-tal ő is a 3. lett. Szintén harmadikként zárta a kalapácsvetést Németh Zsanett (65.81 m), szombathelyi klubtársa, Gyurátz Réka 62.68-cal a 6. lett. 400 méteres gátfutásban a nőknél és a férfiaknál is volt kinek szurkolni: Mátó Sára a hölgyek között az 5. (56.05 mp), Bánóczy Árpád az urak futamában a 8. helyet (51.61 mp) szerezte meg.

A nyáron korábban már nyolc méter fölé jutó Pap Kristóf ezúttal 762 centiméterre repült távolugrásban, a változó szélviszonyok közepette az összes többi kísérletét belépte, végül a 6. helyen végzett. A férfi sprintszámok közül 100 méteren Pázmándi Dominik 10.50-nel a 8. lett, míg 200-on két meghívottunk is volt: Takács Ábel 21.40-nel az 5., Steigerwald Ernő 21.93-mal a 8. helyen ért célba.