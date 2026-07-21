Fájdalommal, de büszkén – Paredes először posztolt, de mintha bunyó nem is lett volna

Mint beszámoltunk róla, spanyol és brit lapinformációk szerint a FIFA vizsgálatot indít a Spanyolország–Argentína vb-döntő (1–0) lefújása utáni csetepaté ügyében, ám tisztázta azt is, hogy a kommentátoroknak szóló felületen először hibásan jelent meg a hír: az ott közöltekkel ellentétben Paredes nem kapott piros lapot a lefújás után, a vizsgálat Slavko Vincic későbbi játékvezetői jelentése és a televíziós felvételek alapján indulhat. A FIFA időközben törölte is a kiállítást a mérkőzés jegyzőkönyvéből.

Az Eric García nyakát szorongató, Gavit pedig a földre borító Paredes viselkedése sokakat felháborított. A vb-n a Fox szakkommentátoraként dolgozó Zlatan Ibrahimovic például ezt mondta:

„Paredes örülhet, hogy nem volt a közelben egyetlen hozzám hasonló játékos sem. Ha ott vagyok, lefejelem, amiért persze kiállítottak volna. Nem értem a spanyol játékosokat: csak nézték, amint az ellenfél megüti az egyik csapattársukat…”