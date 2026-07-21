Nemzeti Sportrádió

Fájdalommal, de büszkén – Paredes először posztolt, de mintha bunyó nem is lett volna

K. Zs.K. Zs.
2026.07.21. 13:37
Leandro Paredes akcióban (Fotó: Getty Images)
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Zlatan Ibrahimovic vb 2026 foci-vb 2026 Argentína Leandro Paredes
Leandro Paredes, a labdarúgó-vb spanyol diadallal végződő vasárnapi döntője utáni dulakodás főszereplője hazatérve érzelmes hangú közösségi médiás posztban sajnálkozott amiatt, hogy Argentínának minden erejét megfeszítve sem sikerült újból megszereznie a Világkupát.

„Köszönöm, Argentína, imádlak, és mindig imádni foglak. Tele a szívem fájdalommal, amikor ezeket a sorokat írom, mert nem tudtuk megadni hazánknak az örömet, amit megérdemelt volna. Ugyanakkor büszke is vagyok, mert mindent megtettünk, amit megtehettünk, és ismét magasra emeltük a nemzeti lobogót. Köszönettel tartozom a csapat összes játékosának azért, hogy minden mérkőzés legutolsó pillanatáig teljes erőbedobással küzdött. Nagy megtiszteltetés, hogy tagja lehettem a futballtörténelem legjobb argentin válogatottjának” – írta a döntő óta először posztoló Leandro Paredes az Instagramon az As beszámolója szerint.

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Mint beszámoltunk róla, spanyol és brit lapinformációk szerint a FIFA vizsgálatot indít a Spanyolország–Argentína vb-döntő (1–0) lefújása utáni csetepaté ügyében, ám tisztázta azt is, hogy a kommentátoroknak szóló felületen először hibásan jelent meg a hír: az ott közöltekkel ellentétben Paredes nem kapott piros lapot a lefújás után, a vizsgálat Slavko Vincic későbbi játékvezetői jelentése és a televíziós felvételek alapján indulhat. A FIFA időközben törölte is a kiállítást a mérkőzés jegyzőkönyvéből.

Az Eric García nyakát szorongató, Gavit pedig a földre borító Paredes viselkedése sokakat felháborított. A vb-n a Fox szakkommentátoraként dolgozó Zlatan Ibrahimovic például ezt mondta:

„Paredes örülhet, hogy nem volt a közelben egyetlen hozzám hasonló játékos sem. Ha ott vagyok, lefejelem, amiért persze kiállítottak volna. Nem értem a spanyol játékosokat: csak nézték, amint az ellenfél megüti az egyik csapattársukat…”

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