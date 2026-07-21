Emiliano Martínez fontolgatja, hogy visszavonul az argentin válogatottól
„Az volt az álmom, hogy megint megnyerjük, megint hazahozzuk (a trófeát) Argentínába, és még egyszer történelmet írunk. Az igazság az, hogy nem is nagyon tudom szavakba önteni a fájdalmamat. Sok mindenen el kell gondolkodni, azon, hogy hogyan tovább, hogy nincs-e itt az ideje félreállni. Nagyon sajnálom. Minden tőlem telhetőt megtettem, hogy a csapatom, a hazám segítségére legyek” – fogalmazott szomorú Instagram-posztjában Emiliano Martínez.
A kapus viszonylag későn, 28 évesen mutatkozott be az argentin válogatottban, eddig 67 mérkőzésen őrizte a nemzeti csapat kapuját. Tagja volt a 2022-ben világbajnoki címet szerző csapatnak – őt választották meg a torna legjobb kapusának –, kétszer nyert Copa Américát (2021, 2024), és kétszer kapta meg az év legjobb kapusának járó Jasin-díjat (2023, 2024).
Martínez karrierje akkor pörgött fel igazán, amikor 2020-ban az őt akkor már nyolc éve foglalkoztató, de hat csapatnak is átengedő Arsenal nem kölcsönadta, hanem végleg értékesítette az Aston Villának, amelynek jelenleg is az alkalmazásában áll.