Egy helyen változtatott az ETO FC – kezdőcsapatok
Efraín Juárez, az ETO FC labdarúgócsapatának vezetőedzője kihirdette kezdőcsapatát az Atert Bissen elleni Konferencialiga-selejtezőre.
Csinger Márk kimaradt a Víkingur ellen játszó győri kezdőből, a válogatott védő a keretben sincs, őt a nyáron igazolt Umathum Ádám helyettesíti.
A kispadon kapott helyet a friss igazolás, a montenegrói Viktor Djukanovics.
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
BAJNOKI ÁG
Atert Bissen (luxemburgi)–ETO FC 20.15 (Tv: M4 Sport)
Luxembourg. Vezeti: Iwan Griffith (walesi)
Atert Bissen: Dupire – Almada Correia, Luriz, Mannone, E. Veiga – Eddarradzs, Zegdan – Crame, Pimentel, Abi – Ferber. Vezetőedző: Pedro Teixeira.
ETO FC: Petrás – Vladoiu, Umathum, Krpics, Stefulj – Vitális, Tóth R. – Schön, Gavrics, Bumba – Njie. Vezetőedző: Efraín Juárez.
Legfrissebb hírek