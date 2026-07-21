Egy helyen változtatott az ETO FC – kezdőcsapatok

Csinger Márk kimaradt a Víkingur ellen játszó győri kezdőből, a válogatott védő a keretben sincs, őt a nyáron igazolt Umathum Ádám helyettesíti.

A kispadon kapott helyet a friss igazolás, a montenegrói Viktor Djukanovics.

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

BAJNOKI ÁG

Atert Bissen (luxemburgi)–ETO FC 20.15 (Tv: M4 Sport)

Luxembourg. Vezeti: Iwan Griffith (walesi)

Atert Bissen: Dupire – Almada Correia, Luriz, Mannone, E. Veiga – Eddarradzs, Zegdan – Crame, Pimentel, Abi – Ferber. Vezetőedző: Pedro Teixeira.

ETO FC: Petrás – Vladoiu, Umathum, Krpics, Stefulj – Vitális, Tóth R. – Schön, Gavrics, Bumba – Njie. Vezetőedző: Efraín Juárez.