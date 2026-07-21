Nemzeti Sportrádió

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Kl-selejtező: Atert Bissen–ETO FC 1–4

Egy helyen változtatott az ETO FC – kezdőcsapatok

P. GY. B. P. GY. B.
2026.07.21. 19:29
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Egy helyen változott a győri kezdő (Fotó: Török Attila)
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ETO FC Atert Bissen Konferencialiga
Efraín Juárez, az ETO FC labdarúgócsapatának vezetőedzője kihirdette kezdőcsapatát az Atert Bissen elleni Konferencialiga-selejtezőre.

Csinger Márk kimaradt a Víkingur ellen játszó győri kezdőből, a válogatott védő a keretben sincs, őt a nyáron igazolt Umathum Ádám helyettesíti.

A kispadon kapott helyet a friss igazolás, a montenegrói Viktor Djukanovics.

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
BAJNOKI ÁG
Atert Bissen (luxemburgi)ETO FC 20.15 (Tv: M4 Sport)
Luxembourg. Vezeti: Iwan Griffith (walesi)
Atert Bissen: Dupire – Almada Correia, Luriz, Mannone, E. Veiga – Eddarradzs, Zegdan – Crame, Pimentel, Abi – Ferber. Vezetőedző: Pedro Teixeira.
ETO FC: Petrás – Vladoiu, Umathum, Krpics, Stefulj – Vitális, Tóth R. – Schön, Gavrics, Bumba – Njie. Vezetőedző: Efraín Juárez.

 

ETO FC Atert Bissen Konferencialiga
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