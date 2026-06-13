Nemzeti Sportrádió

Folarin Balogun csak véletlenül lett amerikai állampolgár?

K. T.K. T.
2026.06.13. 10:58
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Harry HowFlorian Balogun a sorsnak, vagy a szerencsének köszöheti, hogy amerikai lett (Fotó: Getty)
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foci vb 2026 Paraguay amerikai válogatott Team USA Florian Balogun
Az amerikai támadó, Folarin Balogun, aki ma két gólt szerzett, véletlenül lett amerikai állampolgár, amikor a légitársaság nem volt hajlandó visszarepültetni édesanyját Angliába, amíg az várandós volt vele.

A labdarúgó-világbajnokság mindig szolgáltat érdekes történeket, a mostani sem kivétel. Az egyik legérdekesebb ezek közül egészen biztosan Folarin Baloguné. A Paraguay ellen duplázó amerikai csatár egy véletlennek köszönheti, hogy amerikai állampolgár (is) lett. És mindez egy aggódó reptéri alkalmazottnak köszönhető – írja a The Telegraph.

Balogun még édesanyja, Florence pocakjában volt, amikor hét hónapos terhesen 2001-ben New Yorkba utazott nyaralni. Csak a visszaút nem a tervek szerint alakult, mert a légitársaság nem engedte repülni a pocakja mérete miatt, amely – Folarin saját szavaival élve – „hatalmas” volt.

Így Folarin végül Brooklynban született meg, nem Londonban, és élete első néhány hónapját Florence sógornőjének kétszobás lakásában töltötte, mielőtt az anya és a baba elég egészségesnek tűnt ahhoz, hogy hazarepüljenek.

A játékos édesanyja szerint a sorsnak köszönhető, hogy fia élete így alakult, és most ott lehet az amerikai válogatottban a világbajnokságon.

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