Az ETO kölcsönadta 20 éves támadóját a szerb élvonalba

Jovan Zivkovic, a 20 éves osztrák-szerb szélső 2025 nyarán érkezett Győrbe. Az osztrák futball egyik nagy ígéreteként emlegetett szélső, támadó nem tudott alapemberré válni: az előző idényben 10 tétmérkőzésen lépett pályára, két gól és egy gólpassz került a neve mellé – derül ki az eto.hu összegzéséből.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL

Érkezők: Csinger Márk (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Viktor Djukanovics (montenegrói, Hammarby – Svédország), Modou Lamin Mass (gambiai, Almasi Football Academy – Nigéria), Modou Lamin Marong (gambiai, Somorja – Szlovákia), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia, kölcsön után végleg), Umathum Ádám (Puskás Akadémia FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Ledio Beqja (albán, Dinamo City – Albánia), Urblík Norbert (magyar-szlovák, FC STK 1924 Samorín – Somorja, Szlovákia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Mamadou Barry (szenegáli, Union Saint-Gilloise – Belgium), Marc Giger (svájci-kameruni, Union Saint-Gilloise – Belgium), Rodrigo López (mexikói, Pumas UNAM – Mexikó), Keylor Navas (Costa Rica-i, Pumas UNAM – Mexikó)

Távozók: Ledio Beqja (albán, Egnatia – Albánia), Deian Boldor (román, Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Farkas Balázs (BVSC-kölcsön után szabadon igazolható), Senna Miangué (belga, Aktobe – Kazahsztán, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona FC – Spanyolország)

Kölcsönbe távozók: Csorba Noel (Ajka), Jovan Zivkovic (osztrák-szerb, FK Radnicski 1923 – Szerbia)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Tóth Rajmund (Bröndby – Dánia, 1. FC Nürnberg – Németország), Vitális Milán (Celtic FC – Skócia)