Videó: elkaszálta, majd kétszer fejbe rúgta földön fekvő ellenfelét; öt évre eltiltották a futsalost

A múlt hét szerdán megrendezett RDJ Sport–As Resenhas mérkőzés második félidejében, 1–0-s RDJ Sport-vezetésnél a Resenhas támadni próbált, de a csapat meg nem nevezett játékosa eladta a labdát, aztán az őt leszerelő, Júlia nevű játékost előbb hátulról elkaszálta, majd a még földön fekvő ellenfelet kétszer erőből fejbe rúgta. Az ámokfutó ezután sem higgadt le, s az őt lefogni próbáló (ugyancsak a másik csapatban játszó) játékosnak is bevitt egy jobbhorgot, mielőtt a két csapat szakmai stábja közös erővel hatástalanította volna – idézi fel az eseményeket a történteknek utánajáró, friss anyagában a Globo.

Jogadora agride adversárias com chutes e socos campeonato de futsal feminino no Ceará.



A violência ocorreu na quarta (22), no duelo entre o RDJ Sport e RSN (As Resenhas), em ginásio poliesportivo na cidade da região metropolitana de Fortaleza.



A agressão ocorreu no segundo… pic.twitter.com/dGKIl7kACA — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 25, 2026

A történtek másnapján a durváskodó játékost a városi bajnokságot irányító szervezet (Liga Desportiva de Futsal) öt évre eltiltotta az általa szervezett versenyekről, míg csapatát, az As Resenhast kizárta a bajnokságból. A RDJ Sport elnöke a közösségi médiában kiadott közleményükben elmondta, hogy a két rúgást elszenvedő Júliát, valamint az ököllel megütött, „BK” monogrammal azonosított játékost is kiengedték a kórházból. Az eset nyomán a rendőrség is vizsgálatot indított testi sértés gyanújával.

„Először láttam ilyesmit – nyilatkozta a Globónak a meccs játékvezetője, Renato Silvio, hozzátéve, hogy maga a találkozó nyugodt volt, s ugyan a gól után történt egy provokatív gesztus, sikerült nyugalomra inteni a feleket. – Ezután befejeztük az első félidőt, majd a fordulás után is normális volt a meccs. Mindkét oldalon egy-egy szabálytalanság fordult elő, de sajnos mi sem tudunk mindent kontrollálni. (...) Én a pálya szélén voltam, az incidensre pedig a pálya közepén került sor. A becsúszás után én lefújtam a faultot, a kollégám pedig már rohant be, hogy szétválassza őket.”

A játékvezető hozzátette, hogy a férfi futballban hozzá volt szokva a durva tömegjelenetekhez, amelyeket általában a rendezők és a biztonságiak oszlatnak fel, de ilyen mértékű durvaságra egy női meccsen nem volt felkészülve.

„A meccs előtti megbeszélésen elmondtuk a játékosoknak, hogy foglalkozzanak a labdával és tiszteljék az ellenfeleiket. Szabad keményen játszani, de azt kértük tőlük, hogy a labdát próbálják megjátszani” – így a város sportért felelős titkára, Michel Choquito.