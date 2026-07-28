Nemzeti Sportrádió

Videó: elkaszálta, majd kétszer fejbe rúgta földön fekvő ellenfelét; öt évre eltiltották a futsalost

M. B.M. B.
2026.07.28. 14:14
null
Fotó: ajel.sa
Címkék
futsal brazil labdarúgás női futsal
Szürreális jelenetek zajlottak le a brazíliai Ceará állambeli Eusébio város női futsalbajnokságának nyitányán az elmúlt héten.

A múlt hét szerdán megrendezett RDJ Sport–As Resenhas mérkőzés második félidejében, 1–0-s RDJ Sport-vezetésnél a Resenhas támadni próbált, de a csapat meg nem nevezett játékosa eladta a labdát, aztán az őt leszerelő, Júlia nevű játékost előbb hátulról elkaszálta, majd a még földön fekvő ellenfelet kétszer erőből fejbe rúgta. Az ámokfutó ezután sem higgadt le, s az őt lefogni próbáló (ugyancsak a másik csapatban játszó) játékosnak is bevitt egy jobbhorgot, mielőtt a két csapat szakmai stábja közös erővel hatástalanította volna – idézi fel az eseményeket a történteknek utánajáró, friss anyagában a Globo

A történtek másnapján a durváskodó játékost a városi bajnokságot irányító szervezet (Liga Desportiva de Futsal) öt évre eltiltotta az általa szervezett versenyekről, míg csapatát, az As Resenhast kizárta a bajnokságból. A RDJ Sport elnöke a közösségi médiában kiadott közleményükben elmondta, hogy a két rúgást elszenvedő Júliát, valamint az ököllel megütött, „BK” monogrammal azonosított játékost is kiengedték a kórházból. Az eset nyomán a rendőrség is vizsgálatot indított testi sértés gyanújával.

„Először láttam ilyesmit – nyilatkozta a Globónak a meccs játékvezetője, Renato Silvio, hozzátéve, hogy maga a találkozó nyugodt volt, s ugyan a gól után történt egy provokatív gesztus, sikerült nyugalomra inteni a feleket. – Ezután befejeztük az első félidőt, majd a fordulás után is normális volt a meccs. Mindkét oldalon egy-egy szabálytalanság fordult elő, de sajnos mi sem tudunk mindent kontrollálni. (...) Én a pálya szélén voltam, az incidensre pedig a pálya közepén került sor. A becsúszás után én lefújtam a faultot, a kollégám pedig már rohant be, hogy szétválassza őket.”

A játékvezető hozzátette, hogy a férfi futballban hozzá volt szokva a durva tömegjelenetekhez, amelyeket általában a rendezők és a biztonságiak oszlatnak fel, de ilyen mértékű durvaságra egy női meccsen nem volt felkészülve.

„A meccs előtti megbeszélésen elmondtuk a játékosoknak, hogy foglalkozzanak a labdával és tiszteljék az ellenfeleiket. Szabad keményen játszani, de azt kértük tőlük, hogy a labdát próbálják megjátszani” – így a város sportért felelős titkára, Michel Choquito.

 

futsal brazil labdarúgás női futsal
Legfrissebb hírek

Újpest a futsalbajnok – újra bajnokcsapat Újpesten!

Képes Sport
2026.07.24. 16:43

Koszovói, San Marinó-i és török ellenfele lesz az Újpestnek a futsal BL előselejtezőjében

Labdarúgó NB I
2026.07.08. 13:34

Suscsák Máté és Vámosi Georgina lettek az év futsalosai

Labdarúgó NB I
2026.06.25. 14:15

A magyar női futsalválogatott ötödik lett a horvátországi felkészülési tornán

Magyar válogatott
2026.06.21. 15:42

Távozik a Veszprém futsalcsapatának vezetőedzője

Labdarúgó NB I
2026.06.13. 15:14

Kiütötte a DEAC-ot az ötödik meccsen, a Veszprém a bronzérmes a futsal NB I-ben

Labdarúgó NB I
2026.06.12. 21:06

Simán nyert Nyíregyházán, története során először bajnok az Újpest a futsal NB I-ben

Labdarúgó NB I
2026.06.08. 21:37

Futsal NB I: nyert a Veszprém, ötödik mérkőzés dönt a bronzéremről

Labdarúgó NB I
2026.06.08. 20:07