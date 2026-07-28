Kézilabda: jó állapotban érkezik a vb-re az ifjúsági leányválogatott

Az ifjúsági fiú kézilabda-válogatotthoz hasonlóan az ifi leány nemzeti csapat is szerdán kezd világversenyen, ám a Kun Attila által irányított együttesünk nem Eb-n, hanem vb-n szerepel, méghozzá Romániában.

A lányoknak nem ez lesz az első korosztályos világversenyük, hiszen a 2008-as és 2009-es játékosok alkotta válogatott tavaly EYOF-on és Európa-bajnokságon is szerepelt (a bő keretet kétfelé bontották, az előbbin hatodik, utóbbin hetedik lett a magyar csapat), világbajnokságon is viszont most először szerepelhet a korosztály.

A csapat július második felében Lakiteleken játszott három felkészülési mérkőzést, a szerbeket kétszer is legyőzte, míg a tavaly ifjúsági Európa-bajnokságot nyerő szlovák együttestől két góllal kapott ki.

A csapatot még tavasszal látogatta meg az M4 Sporton látható Jövünk! magazin stábja, Kun Attila pedig hasonlóan fogalmazott a célok kapcsán most, közvetlenül a kezdés előtt:

„Minden játékos élesen, jó állapotban várja a kezdést, a közvetlen felkészülés három hetére a legfontosabb célunk az volt, hogy sérülés nélkül jussunk el a lehető legjobb formába. A szerbek elleni meccseinken már jól látszódott, mit akarunk majd a pályára vinni, és a szlovákok ellen is megmutattuk hosszabb periódusokban is, hogy van erő a társaságban. Szerintem mindenre felkészültünk, aztán meglátjuk, hogyan alakul a torna; a korábbi időszakhoz képest jóval többet tudtunk mentáltrénerrel dolgozni, bízom benne, hogy ebből is sokat tudnak meríteni majd a lányok, akik

nagyon együtt vannak, éhesek a sikerre.

Számos csapatról van videós felvételünk, a csoportellenfeleinket kielemeztük. A legjobb nyolc közé mindenképpen be szeretnénk jutni, onnantól pedig elválik, mit hoz az utunk” – mondta a szakember az Utánpótlássportnak.

A magyar válogatott csoportmérkőzései:

Július 29., szerda, 10:45: Magyarország–Tunézia

Július 30., csütörtök, 10:45: Magyarország–Kanada

Augusztus 1., szombat, 13:00: Magyarország–Svédország



A magyar válogatott vb-kerete:

Kapusok: Körmendi Lara (Győri ETO), Tábit Vivien (DVSC), Radics Noémi (Kecskeméti NKSE)

Jobbszélső: Keller Petra (DVSC)

Jobbátlövők: TAKÁCS Maja (Győri ETO), SOMOGYI Lilla (Győri ETO)

Irányítók: Szigeti Blanka (FTC), Kozma Liza (FTC)

Beállók: Kollár Kata (NEKA), Szinay Sarolta (DVSC), Bajnok Szófia (FTC)

Balátlövők: Nagy Bianka (Győri ETO), Kányai Villő (Győri ETO), Kis Réka (DVSC), Léránt Eszter (Győri ETO), Litschauer Nikol (DVSC)

Balszélsők: Zákányi Janka (Győri ETO), Nagy-Hajdú Fanni (NEKA)



Szövetségi edző: Kun Attila

Edző: Márián Blanka

Kapusedző: Bakos István

(Kiemelt képünk forrása: MKSZ)