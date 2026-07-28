Nemzeti Sportrádió

Kézilabda: jó állapotban érkezik a vb-re az ifjúsági leányválogatott

N. D. utanpotlassport.huN. D. utanpotlassport.hu
2026.07.28. 14:27
null
Címkék
kezilabda utánpótlás utánpótlássport
Szerdán megkezdi a szereplést a romániai U18-as világbajnokságon a magyar ifjúsági leány kézilabda-válogatott.

Az ifjúsági fiú kézilabda-válogatotthoz hasonlóan az ifi leány nemzeti csapat is szerdán kezd világversenyen, ám a Kun Attila által irányított együttesünk nem Eb-n, hanem vb-n szerepel, méghozzá Romániában. 

A lányoknak nem ez lesz az első korosztályos világversenyük, hiszen a 2008-as és 2009-es játékosok alkotta válogatott tavaly EYOF-on és Európa-bajnokságon is szerepelt (a bő keretet kétfelé bontották, az előbbin hatodik, utóbbin hetedik lett a magyar csapat), világbajnokságon is viszont most először szerepelhet a korosztály.

A csapat július második felében Lakiteleken játszott három felkészülési mérkőzést, a szerbeket kétszer is legyőzte, míg a tavaly ifjúsági Európa-bajnokságot nyerő szlovák együttestől két góllal kapott ki.

A csapatot még tavasszal látogatta meg az M4 Sporton látható Jövünk! magazin stábja, Kun Attila pedig hasonlóan fogalmazott a célok kapcsán most, közvetlenül a kezdés előtt:

„Minden játékos élesen, jó állapotban várja a kezdést, a közvetlen felkészülés három hetére a legfontosabb célunk az volt, hogy sérülés nélkül jussunk el a lehető legjobb formába. A szerbek elleni meccseinken már jól látszódott, mit akarunk majd a pályára vinni, és a szlovákok ellen is megmutattuk hosszabb periódusokban is, hogy van erő a társaságban. Szerintem mindenre felkészültünk, aztán meglátjuk, hogyan alakul a torna; a korábbi időszakhoz képest jóval többet tudtunk mentáltrénerrel dolgozni, bízom benne, hogy ebből is sokat tudnak meríteni majd a lányok, akik

Számos csapatról van videós felvételünk, a csoportellenfeleinket kielemeztük. A legjobb nyolc közé mindenképpen be szeretnénk jutni, onnantól pedig elválik, mit hoz az utunk” – mondta a szakember az Utánpótlássportnak.

A magyar válogatott csoportmérkőzései:
Július 29., szerda, 10:45: Magyarország–Tunézia 
Július 30., csütörtök, 10:45: Magyarország–Kanada
Augusztus 1., szombat, 13:00: Magyarország–Svédország 

A magyar válogatott vb-kerete:
Kapusok: Körmendi Lara (Győri ETO), Tábit Vivien (DVSC), Radics Noémi (Kecskeméti NKSE)
Jobbszélső: Keller Petra (DVSC)
Jobbátlövők: TAKÁCS Maja (Győri ETO), SOMOGYI Lilla (Győri ETO)
Irányítók: Szigeti Blanka (FTC), Kozma Liza (FTC)
Beállók: Kollár Kata (NEKA), Szinay Sarolta (DVSC), Bajnok Szófia (FTC)
Balátlövők: Nagy Bianka (Győri ETO), Kányai Villő (Győri ETO), Kis Réka (DVSC), Léránt Eszter (Győri ETO), Litschauer Nikol (DVSC)
Balszélsők: Zákányi Janka (Győri ETO), Nagy-Hajdú Fanni (NEKA)

Szövetségi edző: Kun Attila
Edző: Márián Blanka
Kapusedző: Bakos István

(Kiemelt képünk forrása: MKSZ)

kezilabda utánpótlás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Úszás: jön a hetvenedik serdülő ob

Utánpótlássport
26 perce

Kosár: a 3. meccsüket is megnyerték az U18-as fiúk a B-divíziós Eb-n

Utánpótlássport
2 órája

Vízilabda: Kanadát is legyőzték, vb-negyeddöntősök az U16-os lányok

Utánpótlássport
4 órája

Kézilabda: szerdán debütál Eb-n az U18-as fiúválogatott

Utánpótlássport
7 órája

Öttusa: Kántor Benedek U17-es világbajnok!

Utánpótlássport
19 órája

Tenisz: bejutott az U12-es fiúválogatott az Eb nyolcas döntőjébe

Utánpótlássport
21 órája

Vízilabda: megvan a harmadik magyar győzelem az U16-os leány-vb-n

Utánpótlássport
22 órája

Birkózás: Kovács Keve döntős az U17-es vb-n

Utánpótlássport
22 órája