Nemzeti Sportrádió

Xabi Alonso első meccsén hat gólt szerzett a Chelsea – igaz, kapott is négyet

K. Zs.K. Zs.
2026.07.28. 14:53
A hajrában Joao Pedro (középen) döntötte el a meccset (Fotó: Getty Images)
Címkék
Chelsea Western Sydney Wanderers Xabi Alonso Joao Pedro
Gólzáporos, kaotikus felkészülési mérkőzést nyert meg a Chelsea kedden Sydneyben: az angol labdarúgócsapat az utolsó tíz percre fordulva még hátrányban volt, de végül 6–4-re legyőzte az ausztrál Western Sydney Wandererst.

Az új vezetőedző, Xabi Alonso első mérkőzésén Dasztan Szatpajev szerezte meg a Chelsea első gólját; a 17 éves kazah játékos papíron még a Kajrat Almati futballistája, és majd augusztusban, a 18. életévét betöltve csatlakozik véglegesen a londoni csapathoz.

A Chelsea háromszor is hátrányban volt, az állást a 63. percben becserélt Joao Pedro fordította meg: a brazil légiós a 80. és a 89. perc között háromszor is a kapuba talált.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS (Sydney Super Cup)
CHELSEA (angol)–WESTERN SYDNEY WANDERERS (ausztrál) 6–4 (2–2)
Sydney
CHELSEA: Sharman-Lowe (R. Sánchez, 63.) – Subuloye (Palestra, 63.), Acheampong (W. Fofana, 63.), Tosin (Colwill, 63.), Emenalo (Anselmino, 63.) – Watson, Essugo (Nicoll-Jazuli, a szünetben) – Kavuma-McQueen (Kellyman, a szünetben; Estevao 63.), Walsh (Palmer, 63.), Szatpajev (Gittens, 63.) – Delap (Joao Pedro, 63.)
Gólszerző: Szatpajev (6.), Dário Essugo (38.), Gittens (66.), Joao Pedro (80., 85., 89.), ill. Pantazopoulos (14.), Hammond (32.), Scicluna (62.), Lual (78.)

A CHELSEA TOVÁBBI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
Augusztus 1.: Chelsea–Tottenham Hotspur, Sydney
Augusztus 5.: Chelsea–Juventus, Hongkong
Augusztus 8.: Chelsea–Milan, Jakarta
Augusztus 9.: Johor Darul Ta'zim–Chelsea, Johor

JOAO PEDRO EGYENLÍTŐ GÓLJA

 

Chelsea Western Sydney Wanderers Xabi Alonso Joao Pedro
Legfrissebb hírek

Rogers Londonba igazolásában nagy szerepe volt legjobb barátjának, Cole Palmernek

Angol labdarúgás
2026.07.22. 11:46

Válogatott játékost szerződtetett brit rekordösszegért a Chelsea – hivatalos

Angol labdarúgás
2026.07.21. 23:17

A Chelsea 117 millió fontért viheti a vb-bronzérmes támadót – hétfőn orvosi vizsgálatra várják

Foci vb 2026
2026.07.19. 12:39

Törölnie kellett az Enzo Fernández gólját ünneplő posztot a Chelsea-nek

Foci vb 2026
2026.07.16. 00:52

Xabi Alonso el tudja képzelni, hogy Spanyolország lesz a világbajnok

Foci vb 2026
2026.07.13. 18:24

Xabi Alonso megtartaná Enzo Fernándezt, Alejandro Garnacho viszont távozhat

Angol labdarúgás
2026.07.13. 18:13

A Manchester Unitedba igazol a Chelsea brazil középpályása – sajtóhír

Angol labdarúgás
2026.07.09. 15:05

A Real Madrid közleményt adott ki Enzo Fernándezről

Spanyol labdarúgás
2026.07.03. 10:19