Xabi Alonso első meccsén hat gólt szerzett a Chelsea – igaz, kapott is négyet

Az új vezetőedző, Xabi Alonso első mérkőzésén Dasztan Szatpajev szerezte meg a Chelsea első gólját; a 17 éves kazah játékos papíron még a Kajrat Almati futballistája, és majd augusztusban, a 18. életévét betöltve csatlakozik véglegesen a londoni csapathoz.

A Chelsea háromszor is hátrányban volt, az állást a 63. percben becserélt Joao Pedro fordította meg: a brazil légiós a 80. és a 89. perc között háromszor is a kapuba talált.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS (Sydney Super Cup)

CHELSEA (angol)–WESTERN SYDNEY WANDERERS (ausztrál) 6–4 (2–2)

Sydney

CHELSEA: Sharman-Lowe (R. Sánchez, 63.) – Subuloye (Palestra, 63.), Acheampong (W. Fofana, 63.), Tosin (Colwill, 63.), Emenalo (Anselmino, 63.) – Watson, Essugo (Nicoll-Jazuli, a szünetben) – Kavuma-McQueen (Kellyman, a szünetben; Estevao 63.), Walsh (Palmer, 63.), Szatpajev (Gittens, 63.) – Delap (Joao Pedro, 63.)

Gólszerző: Szatpajev (6.), Dário Essugo (38.), Gittens (66.), Joao Pedro (80., 85., 89.), ill. Pantazopoulos (14.), Hammond (32.), Scicluna (62.), Lual (78.)

A CHELSEA TOVÁBBI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Augusztus 1.: Chelsea–Tottenham Hotspur, Sydney

Augusztus 5.: Chelsea–Juventus, Hongkong

Augusztus 8.: Chelsea–Milan, Jakarta

Augusztus 9.: Johor Darul Ta'zim–Chelsea, Johor

JOAO PEDRO EGYENLÍTŐ GÓLJA