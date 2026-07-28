A Leipzig gőzerővel keresi Gulácsi utódját – aki lehet, hogy nem is megy sehova...

Több mint 11 év után az elmúlt idény végén őrségváltásra került sor az RB Leipzig kapujában és a 36 éves Gulácsi Péter helyét átvette a 24 esztendős Maarten Vandevoordt a kapuban. Az 58-szoros magyar válogatott futballista ugyanis a jelek szerint nem hajlandó beletörődni a második számú kapus szerepébe, és – ahogy arról lapunk is beszámolt – gyakorlatilag mindenben meg is állapodott a spanyol Villarreallal, hogy náluk folytatja a pályafutását. Ez viszont váratlan helyzetet idézett elő a lipcseieknél, akiknek így szinte a semmiből kell egy kapuvédőt szerződtetniük.

A Tag 24 úgy tudja, az RBL első kiszemeltje az Augsburg német válogatott kerettagja, Finn Dahmen volt, ám őt nem hozta lázba a lehetőség, hogy a lipcseiek kispadján ücsörögjön – legalábbis a Kicker szerint a 28 éves játékos elutasította az ajánlatot.

A Leipzig sorban következő célpontja a nyári világbajnokság egyik felfedezettje, a paraguayiak kapusa, Orlando Gill lehet, aki éppen a németek ellen, a kieséses szakasz első fordulójában, a szétlövésben hárított két tizenegyessel hívta fel magára a figyelmet elsősorban. A Tag 24 írása szerint a 26 éves kapust nagyjából hatmillió euró körüli összegért magához édesgethetné az argentin San Lorenzótól a német csapat, más kérdés ugyanakkor, hogy az ő esetében a Manchester United érdeklődése jelentős árfelhajtó tényezőként hat, és kérdés, hogy ezt a lipcseiek mennyire tudják tolerálni.

Ha Gillt nem sikerül megkaparintani, akkor még szóba jöhet a jelenleg klub nélküli, tavasszal a Nottingham Forestnél három meccsen szerepelt, német-spanyol kettős állampolgár Stefano Ortega, aki az előző négy idényt a Manchester City kispadján töltötte, így tőle nem is feltétlenül lenne idegen a szerepkör. Ugyanakkor a 33 éves kapust az Olympiakosz is csábítja, igaz, a görög válogatott Konsztantinosz Colakisz, és a montenegrói Balsa Popovics mögött nem feltétlenül fog labdába rúgni.

Bárhogy is alakuljon, egyelőre Gulácsi átigazolási ügye sem zárult le, így aztán még az sem feltétlenül egy teljesen elképzelhetetlen forgatókönyv, hogy a 36 esztendős magyar kapus végül nem megy sehova, és ilyen formában a lipcsei kapuskérdés „megoldja önmagát”. Merthogy a hétvégén a spanyol Estadio Deportivo arról számolt be, hogy a Leipzig jóval magasabb árat kér Gulácsiért, mint amennyit a Villarreal hajlandó lenne kifizetni érte, és ezért a két klub között a tárgyalások a vártnál jóval lassabban haladnak.