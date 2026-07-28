Mesterlövészek nyomdokaiba léphet Szalai József

Új portré a falon? A Paksi FC sajtókonferencia-termének falán külön részt szenteltek Simon Attila, Hahn János, Ádám Martin, Varga Barnabás és Böde Dániel tiszteletére. Ők öten lettek paksi színekben NB I-es gólkirályok (Simon 2014-ben, Hahn 2021-ben, Ádám 2022-ben, Varga 2023-ban, Böde pedig 2025-ben). Vajon Szalai József portréja is oda kerülhet 2027 nyarán?

„Már akkor feltűntek a képek, amikor 2025-ben a klubhoz igazoltam – válaszolta lapunknak a Ferencváros elleni vasárnapi mérkőzésen két gólt szerző és egy gólpasszt adó Szalai József, aki 2024 tavasza után tért vissza az NB I-be. – Nyilvánvaló, hogy álomszerű lenne felkerülni oda, ez a cél lebeg a szemem előtt. De az első idényre nem szeretnék nagy célokat kitűzni, a lényeg, hogy minél több gólt szerezzek.”

Eddig jól megy neki, a Magyar Kupa-címvédő Ferencváros 4–2-es kiütésében kulcsszerepet vállalt, s a duplája előtt még szerencsésen előkészítette Pető Milán egyenlítő gólját.

Fotó: Árvai Károly A Székesfehérváron nevelkedő és az NB I-ben a Vidi színeiben bemutatkozó Pető Milán vasárnap 73. alkalommal lépett pályára a magyar élvonalban, és a hatodik, illetve a hetedik gólját szerezte meg. A Ferencváros elleni dupla nyilvánvalóan a 21 éves támadó középpályás pályafutása eddigi legemlékezetesebb teljesítménye, igaz, az elmúlt tíz hónapban megszokhatta az érzést, milyen gólt lőni a rekordbajnoknak. Tavaly októberben 2–2-es döntetlent játszott a két együttes az Üllői úton, s ő szerzett vezetést a paksiaknak az első félidőben. A tavaszt Miskolcon töltötte, és a Groupama Arénában a DVTK színei­ben is gólt szerzett, az őszhöz hasonlóan az első félidőben, ám a Fradi 3–1-re győzött. Hét élvonalbeli góljából tehát négyet a Ferencvárosnak lőtt, kettőt a Kisvárdának, egyet pedig az MTK Budapestnek. A 4–2-re megnyert vasárnapi bajnokin tizenhét pontos passzából tizenkettőt az ellenfél térfelén adott, ötöt a tizenhatos környékén, ráadásul öt lövéssel próbálkozott, kettőből gól született, egyszer pedig Varga Ádámnak kellett védenie 1–1-es állásnál. Hét NB I-es góljából négyet a Fradi ellen szerzett Pető Milán

„Úgy emlékszem, nagy kavarodás volt, aztán Szekszárdi Milán középre bombázta a labdát, én pedig nem tudtam kapura lőni, de legalább társ felé irányítottam. Remekül érzem magam, amiért két gól és egy gólpassz is összejött a Ferencváros ellen. Mégiscsak olyan csapat, amely a nemzetközi porondon folyamatosan megmutatja, milyen nagy eredményekre képes. Szerencse, hogy még a szünet előtt én is betaláltam. Megcsúsztattam a labdát, azonnal továbbfutottam, Haraszti Zsolt így kiugrathatott, majd még éppen alá tudtam bökni a labdának, mire kiért a kapus. A fordítást jelentő gól is gyors ellentámadásból született, bár ott a saját kipattanómból szereztem gólt.”

Szalai József remekül illeszkedett a paksi támadójátékba. A 23 éves kecskeméti futballista bevallása szerint Bognár György vezetőedző azt kérte tőle, amit más csatáraitól is: visszalépni a labdáért, megtartani, megcsúsztatni, párharcokat vívni és erőszakos játékkal segíteni a társakat – azt is hozzátette, az első harminc percben nem érezte jónak a teljesítményét. Szükség is volt ezekre a képességekre, hiszen alapvetően jelentősen eltérő testfelépítésű játékosok vették körül: a szintén duplázó és kitűnően játszó Pető Milán, a középpályán Horváth Kevin, valamint szintén a jobb oldalról Győrfi Milán sem magas futballista, bár Bognár György szavaival ellentétben azért ez a három-négy játékos nem „százhatvan centiméter körüli”.

Mindenesetre abban biztosan igaza volt, hogy focizni tudnak, a Fradi toldozott-foldozott középpályáján és védelmén az első félidő második felétől a negyedik gólig úgy mentek át, mint kés a vajon. A rutinos középpályásokkal és támadókkal kiegészülve sorozatban negyedik idényében is éremért harcolhat a Paks. Hogy az európai kaland meddig tart, az már más kérdés. Szalai József szerint bőven van mit sajnálni a Panathinaikosz elleni Konferencialiga-selejtezős párharc első, múlt héten csütörtökön, Pakson megrendezett meccsével kapcsolatban, mert több is lehetett volna benne a 2–1-es hazai vereségnél.

A görög Gazzetta az athéni visszavágóra készülő Pana edzéséről tudósított, bár túl sok titokra nem derült fény: gyors labdajáratás zajlott, fontos volt a megfelelő helyezkedés a sorok között, a taktikai résznél pedig nem meglepő módon a védekező és támadó feladatokra helyezték a hangsúlyt. Az egymás elleni játékban a szakmai stáb állítólag felhívta a figyelmet a gyors döntések, az együttműködés és az intenzitás fontosságára.