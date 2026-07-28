Németh András: Érezzük a bizalmat, minden esélyünk megvan a sikeres idényre

A 187 centiméter magas labdarúgótól – aki idehaza a Vasasban nevelkedett egy ideig, de fiatalon Belgiumba, a Genkhez került, majd az ugyancsak belga Lommel, valamint a német Hamburg és Preussen Münster érintése után tavaly nyáron a Hamburgból szerződött haza – erős idénykezdés ez a dupla, hiszen az előző NB I-es bajnokságban összesen két gólig jutott, holott 22 bajnokin jutott szerephez. Az első találatnál nem volt nehéz feladata, csak az üres kapuba kellett passzolnia a labdát két lépésről (miközben persze jól kellett érkeznie Lukács Dániel beadására), de a második már mestermunka volt: ügyesen megnyerte az egy egy elleni párharcát a Puskás Akadémia korábbi védője, Batik Bence ellen, majd higgadtan helyezett a jobb alsó sarokba

„Miután levettem a labdát a hosszú indításnál, csak az járt a fejemben, hogy kapura törjek, és a jobb lábamra tudjam kihozni a lövést. Jól jött ki a lépés, sikerült a testcselem, amely után Batik Bence kibillent az egyensúlyából, és hála istennek, gól lett a vége” – idézte fel az akciót Németh András.

Mindkét gólpasszt Lukács Dánieltől kapta, a jelek szerint kiváló a kapcsolatuk a pályán, ők ketten voltak a csatárok a 4–4–2-es hadrendben.

„Valóban nagyszerű köztünk az összhang – reagált lapunk felvetésére a mérkőzés játékosa. – Bár már az előző idényben is az volt, csak nem játszottunk olyan sokat együtt. Egyébként mindig jól megértjük egymást a pályán és azon kívül is.”

A Puskás Akadémiánál kevés változás történt a nyáron a keretben, számottevő erősítés nem érkezett, miközben válogatott játékosok (Szappanos Péter, Markgráf Ákos) távozása révén gyengült az együttes. A kispadon ugyanakkor korszakváltással is járó újítást jelentett, hogy a hét év után távozó Hornyák Zsoltot a 45 esztendős Babó Levente váltotta a vezetőedzői poszton.

„Továbbra is jó csapatunk van! – jelentette ki Németh András. – Mindenki pozitívan áll hozzá az új stábhoz, és ezt kölcsönösnek tapasztaljuk. Érezzük a felénk áradó bizalmat a kispadról, úgyhogy minden esélyünk megvan a sikeres idényre.”

És a debreceni mérkőzés alapján ez megalapozott várakozásnak tetszik. Elvégre remekül sikerült Babó Levente NB I-es edzői bemutatkozása, a csapatának volt játéka és stílusa, miközben bizakodásra adhat okot az olyan fiatalok szereplése is, mint a kapuban a 19 éves Lehoczki Bendegúzé, aki kifejezetten magabiztosan teljesített – nem kapott gólt, bravúrral védte Dzsudzsák Balázs bombáját és uralta a légteret –, vagy a mezőnyben jó benyomást keltő Mondovics Keviné és Kern Martiné.

NB I, 1. FORDULÓ

DEBRECENI VSC–PUSKÁS AKADÉMIA 0–2 (0–2)

Debrecen, 5317 néző. Vezette: Berke Balázs

Gólszerző: Németh A. (12., 29.)

Kiállítva: Colley (90+3., Puskás Akadémia)