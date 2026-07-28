Nemzeti Sportrádió

Női kosárlabda NB I: idegenlégióssal vág neki a következő idénynek a Vasas

2026.07.28. 15:28
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Vasas női kosárlabda női kosárlabda NB I
Az amerikai India Johnstonnal vág neki a női kosárlabda NB I következő idényének a Vasas Akadémia.

 

Az előző szezon nyolcadik helyén végzett klub kedden közölte, hogy új szerzeménye – aki a Towson Egyetem végzőse – az első profi szezonjára készül Budapesten. A 173 centis hátvéd az elmúlt évadban mérkőzésenként 16 pontos átlaggal vezette csapatát, és beválasztották a Coastal Athletic Association főcsoportban az év második ötösébe, emellett elnyerte a konferencia legjobb csereemberének járó díjat is.

A Vasas a 2025–2026-os idényt kizárólag magyar kosarasokkal játszotta végig.

 

Vasas női kosárlabda női kosárlabda NB I
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