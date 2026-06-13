Ezért maradhatott ki Alexander-Arnold az angol keretből

Mint ismert, a szigetországiak német szövetségi kapitánya, Thomas Tuchel kihagyta a világbajnoki keretből a Real Madrid játékosát, dacára annak, hogy a korábbi nagy tornákon rendre meghatározó tagja volt a válogatottnak.

„Valószínűleg Tuchel is szerette volna beválogatni Trentet, azonban inkább olyan játékosokat akart, akik biztosan nem fognak duzzogni, ha nem lépnek pályára. Megértem, hogy miért tette ezt, bár nem feltétlenül értek vele egyet” – fogalmazott a Manchester City korábbi hátvédje.