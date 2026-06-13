Nemzeti Sportrádió

Ezért maradhatott ki Alexander-Arnold az angol keretből

T. Z.T. Z.
2026.06.13. 17:19
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Trent Alexander-Arnold (Fotó: Getty Images)
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A korábbi angol labdarúgó, Micah Richards egy interjúban magyarázatot adott arra, hogy miért maradhatott ki Trent Alexander-Arnold az angol válogatott világbajnoki keretéből.

Mint ismert, a szigetországiak német szövetségi kapitánya, Thomas Tuchel kihagyta a világbajnoki keretből a Real Madrid játékosát, dacára annak, hogy a korábbi nagy tornákon rendre meghatározó tagja volt a válogatottnak.

„Valószínűleg Tuchel is szerette volna beválogatni Trentet, azonban inkább olyan játékosokat akart, akik biztosan nem fognak duzzogni, ha nem lépnek pályára. Megértem, hogy miért tette ezt, bár nem feltétlenül értek vele egyet” – fogalmazott a Manchester City korábbi hátvédje.

 

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