Ez történt a vb első csoportfordulójában – szubjektív összegzés
Hét nap, huszonnégy meccs, hármas gólátlag – véget ért a 2026-os, 48 csapatos, észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság csoportkörének első fordulója, amely világklasszis teljesítményeket, névtelen hősöket és egy instant klasszikust is hozott magával. Szubjektív összegzés az eddigiekről.
Világklasszis teljesítmények, névtelen hősök és egy instant klasszikus – ilyen volt a vb első csoportfordulója
SZUBJEKTÍV ELEMZÉS. „Bár nagy volt az aggodalom a bővített létszám miatt kijutó csapatok helytállása kapcsán, a csalódást sokkal inkább európai nemzetek okozták, aztán beindultak a sztárok is.”
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