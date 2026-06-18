Nemzeti Sportrádió

Ez történt a vb első csoportfordulójában – szubjektív összegzés

CS. M.CS. M.
2026.06.18. 09:53
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Hét nap, huszonnégy meccs, hármas gólátlag – véget ért a 2026-os, 48 csapatos, észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság csoportkörének első fordulója, amely világklasszis teljesítményeket, névtelen hősöket és egy instant klasszikust is hozott magával. Szubjektív összegzés az eddigiekről.
Foci vb 2026
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Világklasszis teljesítmények, névtelen hősök és egy instant klasszikus – ilyen volt a vb első csoportfordulója

SZUBJEKTÍV ELEMZÉS. „Bár nagy volt az aggodalom a bővített létszám miatt kijutó csapatok helytállása kapcsán, a csalódást sokkal inkább európai nemzetek okozták, aztán beindultak a sztárok is.”

 

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