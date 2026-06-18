Ez történt a vb első csoportfordulójában – szubjektív összegzés

Világklasszis teljesítmények, névtelen hősök és egy instant klasszikus – ilyen volt a vb első csoportfordulója

SZUBJEKTÍV ELEMZÉS. „Bár nagy volt az aggodalom a bővített létszám miatt kijutó csapatok helytállása kapcsán, a csalódást sokkal inkább európai nemzetek okozták, aztán beindultak a sztárok is.”