Eladta a ruháit, hogy gyógyíttatni tudja gyermekét a hős paraguayi kapus

A futballisták élete sokak szemében csupa csillogás, ám gyakran igen rögös út vezet a csúcsra. Így volt ez Orlando Gill, a paraguayi válogatott kapusának esetében is, akinek bizony döcögősen indult a profi karrierje, amelynek elején komoly áldozatokat kellett hoznia, hogy családja ne szenvedjen az anyagiak hiányától – ezt a futballista felesége, Melissa Ávalos árulta el.

A közel két méter magas kapus, aki jelenleg az argentin San Lorenzo kötelékében van, az azonos nevű paraguayi klubból indult, és kezdetben bizony nem vetette fel a pénz a családot, ráadásul kisfiuk, Lautaro is beteg volt – emlékezett vissza az asszony.

„Amikor Lauti megszületett, semmink nem volt, így Orlando arra kényszerült, hogy a gyerekkel járó költségek fedezése érdekében eladja a ruháit, köztük az U20-as válogatott mezét is. Szó szerint mindent pénzzé tett! De a fiunk boldog volt, mert az édesapja mindig ott volt vele. Nagyon szomorúak voltunk, és Istenhez imádkoztunk, aki meghallgatott minket. Nem volt könnyű, mint ahogy soha semmi sem könnyű, de szeretettel és önfeláldozással mindent el lehet érni” – idézi az argentin Tyc Sports a kapus feleségét.

A 2025-ös év aztán meghozta az áttörést, Gill ugyanis az argentin liga egyik legjobb kapusa lett, mostanra pedig nemzeti hőssé vált, miután a világbajnokság egyenes kieséses szakaszának első fordulójában, a Németország elleni meccs szétlövésében kivédte Kai Havertz és Nick Woltemade tizenegyesét is, nagyban hozzájárulva csapata továbbjutáshoz. Nem csoda hát, hogy a török Besiktas és a spanyol Valencia is kivetette a hálóját a 26 éves kapusra.

„Minden játékos tizenegyeseit elemeztük, így, hála Istennek, sikerült kétszer védenem, ami kulcsfontosságú volt a továbbjutás szempontjából. Hihetetlen érzés elbúcsúztatni egy világbajnokot, a sikert az egész paraguayi közösségnek, illetve egyik unokaöcsémnek ajánlom, aki beteg, és kórházban van” – árulta el a kapus, aki teljesítményével a legenda, José Luis Chilavert nyomába eredt.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

NÉMETORSZÁG–PARAGUAY 1–1 (0–1, 1–1, 1–1) – 11-esekkel 3–4

Boston, Boston Stadion, 63 945 néző. Vezette: Dzsalal Dzsajed (marokkói)

NÉMETORSZÁG: Neuer – Kimmich, Tah, Rüdiger (Thiaw, 110.), N. Brown – L. Sané (Woltemade, 88.), F. Nmecha (Goretzka, a szünetben), Pavlovic (Anton, 79.), Wirtz (Amiri, 110.) – Havertz, Undav (Musiala, 63.). Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

PARAGUAY: Gill – J. Cáceres (Ojeda, 99.), G. Gómez, Canale, J. Alonso (Balbuena, 120+2.) – Almirón (Velázquez, 91.), Bobadilla (A. Sanabria, 99.), Cubas, Galarza – Ávalos (Caballero, 55.), Enciso (Maurício, 57.). Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro

Gólszerző: Havertz (54.), ill. Enciso (42.)