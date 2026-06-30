Nemzeti Sportrádió

Eladta a ruháit, hogy gyógyíttatni tudja gyermekét a hős paraguayi kapus

V. H. L.V. H. L.
2026.06.30. 12:41
Orlando Gill egy csapásra hőssé vált (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Orlando Gill Paraguay Németország
A futball-vb-n a németek elleni mérkőzésen és az utána következő tizenegyespárbajban bemutatott védéseivel egy csapásra Paraguay hősévé vált Orlando Gill, a jelenleg az argentin San Lorenzóban védő kapus, akivel kapcsolatban felesége elárulta, hogy jóformán mindenét eladta, hogy el tudja tartani a családot.

A futballisták élete sokak szemében csupa csillogás, ám gyakran igen rögös út vezet a csúcsra. Így volt ez Orlando Gill, a paraguayi válogatott kapusának esetében is, akinek bizony döcögősen indult a profi karrierje, amelynek elején komoly áldozatokat kellett hoznia, hogy családja ne szenvedjen az anyagiak hiányától – ezt a futballista felesége, Melissa Ávalos árulta el.

A közel két méter magas kapus, aki jelenleg az argentin San Lorenzo kötelékében van, az azonos nevű paraguayi klubból indult, és kezdetben bizony nem vetette fel a pénz a családot, ráadásul kisfiuk, Lautaro is beteg volt – emlékezett vissza az asszony.

„Amikor Lauti megszületett, semmink nem volt, így Orlando arra kényszerült, hogy a gyerekkel járó költségek fedezése érdekében eladja a ruháit, köztük az U20-as válogatott mezét is. Szó szerint mindent pénzzé tett! De a fiunk boldog volt, mert az édesapja mindig ott volt vele. Nagyon szomorúak voltunk, és Istenhez imádkoztunk, aki meghallgatott minket. Nem volt könnyű, mint ahogy soha semmi sem könnyű, de szeretettel és önfeláldozással mindent el lehet érni” – idézi az argentin Tyc Sports a kapus feleségét.

A 2025-ös év aztán meghozta az áttörést, Gill ugyanis az argentin liga egyik legjobb kapusa lett, mostanra pedig nemzeti hőssé vált, miután a világbajnokság egyenes kieséses szakaszának első fordulójában, a Németország elleni meccs szétlövésében kivédte Kai Havertz és Nick Woltemade tizenegyesét is, nagyban hozzájárulva csapata továbbjutáshoz. Nem csoda hát, hogy a török Besiktas és a spanyol Valencia is kivetette a hálóját a 26 éves kapusra.

„Minden játékos tizenegyeseit elemeztük, így, hála Istennek, sikerült kétszer védenem, ami kulcsfontosságú volt a továbbjutás szempontjából. Hihetetlen érzés elbúcsúztatni egy világbajnokot, a sikert az egész paraguayi közösségnek, illetve egyik unokaöcsémnek ajánlom, aki beteg, és kórházban van” – árulta el a kapus, aki teljesítményével a legenda, José Luis Chilavert nyomába eredt.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
NÉMETORSZÁG–PARAGUAY 1–1 (0–1, 1–1, 1–1) – 11-esekkel 3–4
Boston, Boston Stadion, 63 945 néző. Vezette: Dzsalal Dzsajed (marokkói)
NÉMETORSZÁG: Neuer – Kimmich, Tah, Rüdiger (Thiaw, 110.), N. Brown – L. Sané (Woltemade, 88.), F. Nmecha (Goretzka, a szünetben), Pavlovic (Anton, 79.), Wirtz (Amiri, 110.) – Havertz, Undav (Musiala, 63.). Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann
PARAGUAY: Gill – J. Cáceres (Ojeda, 99.), G. Gómez, Canale, J. Alonso (Balbuena, 120+2.) – Almirón (Velázquez, 91.), Bobadilla (A. Sanabria, 99.), Cubas, Galarza – Ávalos (Caballero, 55.), Enciso (Maurício, 57.). Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro
Gólszerző: Havertz (54.), ill. Enciso (42.)

Foci vb 2026
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Itt az egyenes kieséses szakasz első meglepetése: Paraguay tizenegyesekkel kiejtette Németországot!

A négyszeres világbajnok hiába egyenlített a második félidőben, a győztes gólt nem tudta megszerezni – Tah találatát elvették a hosszabbításban, majd a szétlövés során három német is hibázott.

 

foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Orlando Gill Paraguay Németország
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