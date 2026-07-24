Nemzeti Sportrádió

Jürgen Klopp lett a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya – hivatalos

2026.07.24. 11:47
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Jürgen Klopp vette át a német válogatott irányítását (Fotó: Getty Images)
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német válogatott edzősors Jürgen Klopp Németország
Jürgen Kloppot nevezte ki pénteken a labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának a német szövetség (DFB).

Korábban már többször írtunk arról, hogy Jürgen Klopp veheti át a német labdarúgó-válogatott irányítását. A német edző már két hete New Yorkban tárgyalt a Német Labdarúgó-szövetség (DFB) vezetőivel. Állítólag Klopp már akkor megegyezett Hans-Joachim Watzke alelnökkel és Bernd Neuendorf elnökkel, hogy ő váltja a világbajnokság után lemondó Julian Nagelsmannt.

Hétvégén jött a hír, hogy a DFP megállapodott Klopp eddigi munkaadójával, a Red Bull-lal is, és az osztrák cég nem kér lelépési kompenzációt.

Pénteken végül be is jelentette a német szövetség, hogy Klopp veszi át a válogatott irányítását. Az 59 éves német edző négyéves szerződést kötött, azaz a 2028-as Európa-bajnokságon és a 2030-as világbajnokságon is ő vezeti a német válogatottat. Klopphoz Peter Krawietz, Pepijn Lijnders és Sven Bender is csatlakozik segédedzőként. Ők már a Liverpoolnál is együtt dolgoztak Klopp-pal, közösen 2019-ben Bajnokok Ligáját, 2020-ban angol bajnokságot nyertek.

„A válogatott úgy képes összekötni minket, németeket, mint szinte semmi más. Pont ez teszi számomra ezt a feladatot olyan különlegessé. Hálás vagyok mindazért, amit az elmúlt másfél évben a Red Bullnál átélhettem és megtanulhattam, valamint azért a nyitottságért, amely egyáltalán lehetővé tette ezt a megállapodást. Most pedig örömmel várom ezt a különleges feladatot a német labdarúgásban, amelyet alázattal és türelemmel fogunk közösen megvalósítani: olyan csapatot építeni, amely egymásért küzd, örömét leli a labdarúgásban, és amely mögé hazánk lakói teljes meggyőződéssel felsorakozhatnak” –  mondta a bejelentést követő sajtótájékoztatón Jürgen Klopp. 

Bernd Neuendorf, a DFB elnöke kijelentette: „Jürgen Klopp megtestesíti a szenvedélyt, a hitelességet. Julian Nagelsmann lemondása után ő volt a mi feltétlen első számú választásunk a válogatott szövetségi kapitányi posztjára. Ezért következetesen igyekeztünk megnyerni őt. Köszönetet mondok mindenkinek, aki előkészítette az utat ennek az együttműködésnek, különösen Oliver Mintzlaffnak a konstruktív megbeszélésekért és együttműködő hozzáállásáért, valamint Aki Watzkének a nagyszerű támogatásért.”

A német válogatott szeptemberben Hollandiában lép pályára, majd Görögországot fogadja a Nemzetek Ligájában.

 

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