Nemzeti Sportrádió

Egy kapus és három gólszerző – a hétfői meccsek legjobbjai

P. K.P. K.
2026.06.30. 11:57
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Összegyűjtöttük, kiket választott meg a FIFA a mérkőzések legjobbjainak a hétfői játéknapon.


Brazília–Japán 2–1

A meccs legjobbja a brazilok első gólját szerző Casemiro.
 

 

                                                                                                        Németország–Paraguay 1–1 (0–1, 1–1, 1–1) – 11-esekkel 3–4
A mérkőzés legjobbja a paraguayi kapus, a meccsen hat védést bemutató, majd a végén két 11-est is hárító Orlando Gill.

 

 

Hollandia–Marokkó 1–1 (0–0, 1–1, 1–1) – tizenegyesekkel 2–3

A meccs legjobbja a marokkói gólszerző: Issa Diop.

 

 

 

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