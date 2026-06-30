Egy kapus és három gólszerző – a hétfői meccsek legjobbjai



Brazília–Japán 2–1

A meccs legjobbja a brazilok első gólját szerző Casemiro.



Németország–Paraguay 1–1 (0–1, 1–1, 1–1) – 11-esekkel 3–4

A mérkőzés legjobbja a paraguayi kapus, a meccsen hat védést bemutató, majd a végén két 11-est is hárító Orlando Gill.

Hollandia–Marokkó 1–1 (0–0, 1–1, 1–1) – tizenegyesekkel 2–3

A meccs legjobbja a marokkói gólszerző: Issa Diop.