Infantino-terv: az UEFA fenntartja bojkottfenyegetését

„Az UEFA tagszövetségei egyértelműen meghatározták azokat a feltételeket, amelyekhez a FIFA-versenyeken való részvétel mellőzését kötötték. A FIFA javaslatának visszavonása mellett – amely követelés már teljesült – az UEFA garanciákat követel arra vonatkozóan is, hogy a labdarúgás ily módon történő eltorzítására irányuló kísérletek soha többé ne fordulhassanak elő. Ezek a feltételek még nem teljesültek!” – áll az UEFA közleményében, amelyben ismételten megerősítették, hogy „elveszítették a bizalmat Gianni Infantino FIFA-elnökségével szemben”.

A Dél-amerikai Labdarúgó Szövetség (CONMEBOL) is aggodalmának adott hangot a FIFA „ismétlődő egyoldalú lépései" miatt, ugyanakkor üdvözölte a nemzetközi irányító testület döntését, amellyel visszavonta a magánbefektetők bevonására vonatkozó vitatott tervét.

A tíz tagszövetséget tömörítő CONMEBOL közleményében sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy „a labdarúgás mindössze néhány nap leforgása alatt egy rendkívüli sportesemény (a világbajnokság) révén a globális figyelem középpontjából az irányításával kapcsolatos kérdések középpontjába került.”

Infantino múlt kedden jelentette be, hogy a jövőbeli világbajnokságokat – a férfi és női válogatott, valamint a klub-vb-t – egy húszmilliárd dollár alaptőkéjű cég bevonásával rendezné meg, amelyben a nemzetközi szövetség lenne a többségi (70-80 százalékos) tulajdonos, a 211 tagszövetség pedig részesedéshez jutna: 2027 elején egyenként 20 millió dolláros rendkívüli juttatást kaptak volna, a 2027–2030 közötti időszakra pedig a támogatásuk 8 millió dollárról 20 millió dollárra emelkedett volna. Szakemberek egybehangzó véleménye az volt, hogy az esetleges FIFA-megállapodás fokozhatná a nyomást a világbajnokság mezőnyének további bővítése vagy a jelenleginél gyakoribb megrendezés irányába. Az idei férfi vb-n a korábbi 32 helyett már 48 válogatott vett részt, jelenleg pedig a FIFA azon dolgozik, hogy a létszám 64-re emelkedhessen...

Az ötletet azonnal határozottan ellenezte az európai (UEFA), az ázsiai (AFC), az észak- és közép-amerikai (CONCACAF), valamint a dél-amerikai (CONMEBOL) szövetség, ráadásul a FIFA-n belül is több meghatározó vezető elhatárolódott tőle.

A FIFA-elnök ezek után pénteken, azaz három nappal később visszavonta a tervet, ám az általa indított lavina itt nem állt meg, hiszen több szövetség jelezte, nem támogatják Infantino mandátumának meghosszabbítását. Az afrikai országok jelentős része, valamint hat ázsiai ország Infantino mellett foglalt állást.

A FIFA szerdai, marokkói válságtanácskozása után bocsánatot kért tagszövetségeitől a világbajnoksághoz kapcsolódó kereskedelmi jogok értékesítésére vonatkozó, és végül elvetett javaslatával összefüggésben elkövetett hibák miatt, ugyanakkor a FIFA-elnökség megerősítette posztján Gianni Infantino elnököt.