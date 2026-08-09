Folytatódik a cirkusz: a FIFA szerint megpróbálják aláásni a szervezet és az elnök tekintélyét

Az UEFA szombaton számolt be arról, hogy korábban végkielégítést fizettek egy női alkalmazottnak, aki állítólag nem csak munkakapcsolatban volt Infantinóval akkor, amikor a svájci sportvezető még az európai szövetség főtitkára volt.

Az angol Daily Telegraph írása szerint az említett alkalmazott hat szemjegyű összeget kapott az UEFA-tól, emellett ráadásul fizették a nő felsőfokú oktatási képzését is - ez a szervezet által kiadott közlemény szerint összehangban állt az UEFA akkor szabályozásával. Infantino 2009 és 2016 között volt az európai szövetség főtitkára, azt követően választotta meg elnöknek a FIFA.

Noha a nemzetközi szövetség nem nevesítette az UEFA-t, ugyanakkor hosszú írásában arról értekezik: egyre nyilvánvalóbb, hogy egyesek összehangoltan és folyamatosan azon dolgoznak, hogy aláássák a FIFA-elnök tekintélyét.

„Azok, akik nem élvezik a FIFA tagszövetségeinek támogatását, ne próbálják meg vádakkal, burkolt állításokkal vagy félretájékoztatással elérni azt, amit nem tudtak a FIFA bevett, demokratikus folyamatain keresztül véghez vinni. A legutóbbi hírek megalapozatlan és bizonyíthatóan hamis állításokat tartalmaztak az elnök úrral kapcsolatban. Gianni Infantino több mint 30 éve Európa és a világ labdarúgását szolgálja, jelentős változásokhoz járult hozzá és tovább szélesítette a sportág erőforrásait” – áll a FIFA közleményében.

A szervezet szerint a felelősségük a 211 tagszövetség felé irányul, erről, valamint a FIFA megerősítéséről semmi nem terelheti el a figyelmüket.

Az újabb botrány nem sokkal azután robbant ki, hogy Infantino múlt kedden bejelentette: a jövőbeli világbajnokságokat – a férfi és női válogatott és klub-vb-t – egy húszmilliárd dollár alaptőkéjű cég bevonásával rendezné meg. Ebben a nemzetközi szövetség lenne a többségi (70-80 százalékos) tulajdonos, a 211 tagszövetség pedig részesedéshez jutna: 2027 elején egyenként 20 millió dolláros rendkívüli juttatást kaptak volna, a 2027-2030 közötti időszakra pedig a támogatásuk 8 millió dollárról 20 millió dollárra emelkedett volna. Szakemberek egybehangzó véleménye az volt, hogy az esetleges FIFA-megállapodás fokozhatná a nyomást a világbajnokság mezőnyének további bővítése vagy a jelenleginél gyakoribb megrendezés irányába. Az idei férfi vb-n a korábbi 32 helyett már 48 válogatott vett részt, jelenleg pedig a FIFA azon dolgozik, hogy a létszám 64-re emelkedhessen.

Az ötletet azonnal határozottan ellenezte az európai (UEFA), az ázsiai (AFC), az észak- és közép-amerikai (CONCACAF), valamint a dél-amerikai (CONMEBOL) szövetség, ráadásul a FIFA-n belül is több meghatározó vezető elhatárolódott tőle.

A FIFA-elnök ezek után pénteken, azaz három nappal később visszavonta a tervet, ám az általa indított lavina itt nem állt meg, mert több szövetség jelezte, hogy nem támogatják Infantino mandátumának meghosszabbítását. Az afrikai országok jelentős része, valamint hat ázsiai ország Infantino mellett foglalt állást.

A FIFA szerdai, marokkói válságtanácskozása után bocsánatot kért tagszövetségeitől a világbajnoksághoz kapcsolódó kereskedelmi jogok értékesítésére vonatkozó, és végül elvetett javaslatával összefüggésben elkövetett hibák miatt, ugyanakkor a FIFA-elnökség megerősítette posztján Gianni Infantino elnököt.