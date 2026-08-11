Trump kiállt Infantino mellett: „A FIFA szörnyű hibát követne el...”

Donald Trump kedden a Truth Social nevű közösségi oldalán fogalmazott egyértelműen Gianni Infantino támogatása mellett.

A FIFA szörnyű hibát követne el, ha bármilyen okból akár csak fontolóra is venné Gianni Infantino elnök leváltását

– írta az amerikai elnök.

Az olasz-svájci sportvezető azután került komoly nyomás alá, hogy előállt a FIFA Forward Enterprise (FFE) létrehozásának ötletével. Az új vállalat a FIFA versenyeinek kereskedelmi és működési feladatait kezelte volna, miközben a tervek szerint a cég mintegy 20 százalékát magánbefektetőknek értékesítették volna.

A kezdeményezés komoly ellenállást váltott ki. Az UEFA, az Ázsiai Labdarúgó-szövetség (AFC) és az észak-, közép-amerikai, valamint karibi térségért felelős CONCACAF vezetői nyílt levélben sürgettek független vizsgálatot az üggyel kapcsolatban. Bár Infantinót név szerint nem említették, egyértelműen jelezték, hogy megingott a bizalmuk a FIFA vezetésében.

„A futballban a vezetés nem tulajdon. Nem arról szól, hogy valaki birtokolja vagy követeli a hatalmat. Ez szolgálat a futballcsalád felé, amely bizalmat helyezett belé” – állt a levélben.

Az UEFA és a két másik konföderáció közben már arról is egyeztetett, hogy bizonyos versenyeket akár saját hatáskörben szerveznének meg. Az európai szövetség korábban még a FIFA által rendezett sorozatok bojkottját is kilátásba helyezte.