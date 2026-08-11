Nemzeti Sportrádió

Trump kiállt Infantino mellett: „A FIFA szörnyű hibát követne el...”

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.08.11. 07:30
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Gianni Infantino és Donald Trump közösen adták át a vb-trófeát a spanyoloknak (Fotó: Getty Images)
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FIFA Donald Trump Gianni Infantino
Donald Trump amerikai elnök szerint a FIFA „szörnyű hibát” követne el, ha leváltaná Gianni Infantinót a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség éléről. A FIFA elnökére egyre nagyobb nyomás nehezedik világbajnokság kereskedelmi jogainak átalakítására vonatkozó, kudarcba fulladt terve miatt.

Donald Trump kedden a Truth Social nevű közösségi oldalán fogalmazott egyértelműen Gianni Infantino támogatása mellett.

A FIFA szörnyű hibát követne el, ha bármilyen okból akár csak fontolóra is venné Gianni Infantino elnök leváltását

 – írta az amerikai elnök.

Az olasz-svájci sportvezető azután került komoly nyomás alá, hogy előállt a FIFA Forward Enterprise (FFE) létrehozásának ötletével. Az új vállalat a FIFA versenyeinek kereskedelmi és működési feladatait kezelte volna, miközben a tervek szerint a cég mintegy 20 százalékát magánbefektetőknek értékesítették volna.

A kezdeményezés komoly ellenállást váltott ki. Az UEFA, az Ázsiai Labdarúgó-szövetség (AFC) és az észak-, közép-amerikai, valamint karibi térségért felelős CONCACAF vezetői nyílt levélben sürgettek független vizsgálatot az üggyel kapcsolatban. Bár Infantinót név szerint nem említették, egyértelműen jelezték, hogy megingott a bizalmuk a FIFA vezetésében.

„A futballban a vezetés nem tulajdon. Nem arról szól, hogy valaki birtokolja vagy követeli a hatalmat. Ez szolgálat a futballcsalád felé, amely bizalmat helyezett belé” – állt a levélben.

Az UEFA és a két másik konföderáció közben már arról is egyeztetett, hogy bizonyos versenyeket akár saját hatáskörben szerveznének meg. Az európai szövetség korábban még a FIFA által rendezett sorozatok bojkottját is kilátásba helyezte.

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Az UEFA szombaton számolt be arról, hogy korábban végkielégítést fizettek egy női alkalmazottnak, aki állítólag nem csak munkakapcsolatban volt Infantinóval akkor, amikor a svájci sportvezető még az európai szövetség főtitkára volt.

A három szervezet ugyanakkor a hírek szerint lehetőséget adna Infantinónak arra, hogy méltósággal távozzon, és ne induljon újra a FIFA elnöki posztjáért a jövő márciusi választáson. Infantino korábban bocsánatot kért az FFE-terv miatt, amely a kritikusok szerint túl nagy hatalmat és kereskedelmi kontrollt adott volna egy újonnan létrehozott szervezetnek.

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