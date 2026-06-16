Nemzeti Sportrádió

Egy játéknapon négy döntetlen – 68 éve nem volt ilyen a világbajnokságon

P. K.P. K.
2026.06.16. 07:42
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A Zöld-foki-szigetek kapusa, Vozinha (1) sokat tett azért, hogy a spanyolok döntetlennel kezdjék a vb-t (Fotó: Getty Images)
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A labdarúgó-vb legutóbbi játéknapján mind a négy mérkőzés döntetlennel fejeződött be – 1958 óta először fordult, hogy egy nagyon legalább négy meccs is döntetlennel záruljon.

 

A labdarúgó világbajnokság legutóbbi játéknapja a Spanyolország Zöld-foki-szigetek elleni gól nélküli döntetlenjével indult, aztán Belgium is ikszelt Egyiptommal, majd a két, magyar idő szerint éjszakai meccsen Szaúd-Arábia Uruguayjal, Irán Új-Zélanddal játszott döntetlent. Négy döntetlenre egy játéknapon legutóbb az 1958-as vb-n volt példa, de akkor még nyolc meccset rendeztek egy nap.

A LEGUTÓBBI JÁTÉKNAP EREDMÉNYEI
H-csoport
Spanyolország–Zöld-foki-szigetek 0–0
Szaúd-Arábia–Uruguay 1–1

G-csoport
Belgium–Egyiptom 1–1
Irán–Új-Zéland 2–2

 

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