Egy játéknapon négy döntetlen – 68 éve nem volt ilyen a világbajnokságon
A labdarúgó-vb legutóbbi játéknapján mind a négy mérkőzés döntetlennel fejeződött be – 1958 óta először fordult, hogy egy nagyon legalább négy meccs is döntetlennel záruljon.
A labdarúgó világbajnokság legutóbbi játéknapja a Spanyolország Zöld-foki-szigetek elleni gól nélküli döntetlenjével indult, aztán Belgium is ikszelt Egyiptommal, majd a két, magyar idő szerint éjszakai meccsen Szaúd-Arábia Uruguayjal, Irán Új-Zélanddal játszott döntetlent. Négy döntetlenre egy játéknapon legutóbb az 1958-as vb-n volt példa, de akkor még nyolc meccset rendeztek egy nap.
A LEGUTÓBBI JÁTÉKNAP EREDMÉNYEI
H-csoport
Spanyolország–Zöld-foki-szigetek 0–0
Szaúd-Arábia–Uruguay 1–1
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