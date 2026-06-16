Egy játéknapon négy döntetlen – 68 éve nem volt ilyen a világbajnokságon

A labdarúgó világbajnokság legutóbbi játéknapja a Spanyolország Zöld-foki-szigetek elleni gól nélküli döntetlenjével indult, aztán Belgium is ikszelt Egyiptommal, majd a két, magyar idő szerint éjszakai meccsen Szaúd-Arábia Uruguayjal, Irán Új-Zélanddal játszott döntetlent. Négy döntetlenre egy játéknapon legutóbb az 1958-as vb-n volt példa, de akkor még nyolc meccset rendeztek egy nap.

A LEGUTÓBBI JÁTÉKNAP EREDMÉNYEI

H-csoport

Spanyolország–Zöld-foki-szigetek 0–0

Szaúd-Arábia–Uruguay 1–1

G-csoport

Belgium–Egyiptom 1–1

Irán–Új-Zéland 2–2