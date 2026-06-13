Nemzeti Sportrádió

Debütált az új szabály a vb-n – először használták sárga lap visszavonására a VAR-t

K. T.K. T.
2026.06.13. 12:10
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Amikor a játékvezető elmagyarázza az új szabályt (Fotó: Getty)
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foci vb 2026 VAR Egyesül Államok Paraguay
Az Egyesült Államok–Paraguay mérkőzésen egy tévesen kiosztott sárga lap után a videobíró „sietett” a játékvezető segítségére, a világbajnokságok történetében természetesen először fordult ez elő.

Az USA–Paraguay mérkőzés 50. percében Danny Makkelie játékvezető egy szabálytalanság után ítél szabadrúgást a dél-amerikaiaknak, majd villant is a sárga az amerikai védőnek. Paraguay már a szabadrúgást is elvégezte, amikor a videobíró jelzett, tévesen azonosított játékos (Mistaken Identity) miatt. A holland játékvezető visszanézte az esetet, melyből egyértelműen kiderült, hogy Tim Ream és Miguel Almirón között nem volt kontakt, így előbbi lapját visszavonta Makkelie, utóbbinak viszont – teljesen jogosan – felmutatta a sárgát.

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