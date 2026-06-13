Az USA felül-, Paraguay alulmúlta legutóbbi teljesítményeit – statisztikák
Az Egyesült Államok 4–1-re legyőzte Paraguayt az Észak-Amerikában zajló világbajnokság második játéknapjának második mérkőzésén, ami után a találkozó legérdekesebb statisztikai adataiból válogattunk.
- Az Egyesült Államok egyetlen félidő alatt szerzett annyi gólt mint a négy évvel ezelőtti világbajnokságon lejátszott négy teljes mérkőzése alatt – hármat. Ráadásul vb-történelme során első alkalommal szerzett négy gólt egy meccsen – az eddigi csúcs három volt, három különböző alkalommal.
- Paraguay egy meccsen kapott négy gólt, ami annyi, mint a megelőző nyolc (!) vb-meccsükön összesen: 2006-ban három csoportmeccsen kaptak két gólt, 2010-ben pedig a negyeddöntőben búcsúztak összesen két kapott találattal.
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