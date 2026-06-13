Az USA felül-, Paraguay alulmúlta legutóbbi teljesítményeit – statisztikák

Az Egyesült Államok egyetlen félidő alatt szerzett annyi gólt mint a négy évvel ezelőtti világbajnokságon lejátszott négy teljes mérkőzése alatt – hármat. Ráadásul vb-történelme során első alkalommal szerzett négy gólt egy meccsen – az eddigi csúcs három volt, három különböző alkalommal.