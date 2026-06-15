Curacao lakosai hatalmas ünnepet csaptak a történelmi gól után

Magyar foci
Külföldi foci
Kézi
Egyéni
Csapat
Belépés
Nemzeti Sportrádió
Curaçao celebrating their first ever World Cup goal 👏😀 pic.twitter.com/e185fVLUBs— Yimzy (@oyimzy) June 14, 2026
Curaçao celebrating their first ever World Cup goal 👏😀 pic.twitter.com/e185fVLUBs
Celebrations in Curacao for their first ever World Cup goal. What a moment pic.twitter.com/WjYOYGfun5— Tom Allnutt (@TomAllnutt_) June 14, 2026
Celebrations in Curacao for their first ever World Cup goal. What a moment pic.twitter.com/WjYOYGfun5