Rekordnézőszám az előző Bundesliga-idényben

A tájékoztatás szerint az egyesületek 21 404 258 belépőt adtak el a 2025–2026-os évadban, ami mérkőzésenként átlagosan 34 974 jegyet jelent. A kimagasló adathoz a bérleteladások mellett két tradicionális klub, a Köln és a Hamburg visszatérése az élvonalba szintén hozzájárult, mivel a jegyeladások meredeken, 9.1 százalékkal emelkedtek az előző szezonhoz képest. Értelemszerűen e két klub feljutása miatt a 2. Bundesligában némi csökkenés volt tapasztalható.

Az élvonalban 12 718 097 belépő kelt el, vagyis átlagosan 41 562 néző látta a meccseket a helyszínen. Ez magasabb, mint az előző kiírás átlaga (38 082), de alacsonyabb, mint a rekordnak számító 2011–2012-es idény 44 293-as átlaga.

Az Allianz Arenára sem lehetett panasz (Fotó: Getty Images)

Négy Bundesliga-klub, az Union Berlin, a Bayer Leverkusen, a Bayern München és a St. Pauli elérte a százszázalékos stadionkihasználtságot, de összességében a teljes mezőnyt figyelembe véve is 96.1 százalékos a létesítmények látogatottsága, s meghaladta az azt megelőző 2024–2025-ös évadban mért (95.9 százalék) adatot.

A legmagasabb átlagnézőszám a Dortmundé, megközelítve a mérkőzésenkénti nyolcvanezres létszámot. A Borussiát a bajnok Bayern München (körülbelül 75 ezer) és a Hamburg (körülbelül 56 900) követi, míg a Schalke, amely most tért vissza az élvonalba, a másodosztályban átlagosan 61 ezer szurkoló előtt rendezte a hazai mérkőzéseit.

A kimutatás alapján az élvonalban a szurkolók 55.45, míg a másodosztályban 57.1 százaléka rendelkezik bérlettel.