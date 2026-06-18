Cannavaro bizalmasa – helyszíni interjú az üzbég labdarúgó-válogatott tolmácsával

Az üzbég labdarúgó-válogatott stábjában kevés ember van, aki napi szinten annyira közel dolgozik Fabio Cannavaróhoz, mint Davron Ahmedov: a 33 éves tolmács immár nyolc éve szolgálja a nemzeti csapatot, korábban Héctor Cúper és Srecko Katanec mellett is dolgozott, most az aranylabdás világbajnok olasz szakember és a stábtagok szavait közvetíti a játékosoknak. Exkluzív interjú Mexikóvárosból.