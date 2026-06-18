Nemzeti Sportrádió

Cannavaro bizalmasa – helyszíni interjú az üzbég labdarúgó-válogatott tolmácsával

BORSOS LÁSZLÓBORSOS LÁSZLÓ
• Mexikóváros
2026.06.18. 10:36
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vb 2026 vb-hírfolyam Üzbegisztán Fabio Cannavaro
Az üzbég labdarúgó-válogatott stábjában kevés ember van, aki napi szinten annyira közel dolgozik Fabio Cannavaróhoz, mint Davron Ahmedov: a 33 éves tolmács immár nyolc éve szolgálja a nemzeti csapatot, korábban Héctor Cúper és Srecko Katanec mellett is dolgozott, most az aranylabdás világbajnok olasz szakember és a stábtagok szavait közvetíti a játékosoknak. Exkluzív interjú Mexikóvárosból.
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Az üzbég válogatott tolmácsa: Fabio Cannavaro legnagyobb ereje, hogy átadja az önbizalmat

Davron Ahmedov immár nyolc éve szolgálja a nemzeti csapatot, korábban Héctor Cúper és Srecko Katanec mellett is dolgozott

 

vb 2026 vb-hírfolyam Üzbegisztán Fabio Cannavaro
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