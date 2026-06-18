Az üzbég válogatott tolmácsa: Fabio Cannavaro legnagyobb ereje, hogy átadja az önbizalmat

KÜLÖNLEGES LEHETŐSÉG a világbajnokságon: olyan szakemberrel készülhetett interjú, aki rendhagyó pers­pektívából látja és éli meg a futball talán legérzelmesebb pillanatait. Az üzbég vb-küldöttség tolmácsa, Davron Ahmedov nemcsak a nyelvet fordítja, hanem a gesztusokat, az érzelmeket és a vezetői üzeneteket is. Többek között arról beszélgettünk vele, hogyan került a válogatotthoz, milyen ember a mindennapokban a szövetségi kapitány, Fabio Cannavaro, és miért érzik a játékosok magukat magabiztosabbnak a legendás olasz védőből lett edző irányítása alatt.

– Hogyan lesz valakiből az üzbég válogatott tolmácsa?

– Elég különös történet az enyém – mondta a Nemzeti Sportnak adott exkluzív interjújában Davron Ahmedov. – Egyetemistaként a kötelező szakmai gyakorlatomat az üzbég szövetségnél töltöttem, mert mindig is nagy futballrajongó voltam. Különböző válogatottakat kísértem a mérkőzéseik során, és mivel a taskenti Világgazdasági és Diplomáciai Egyetemen spanyolul tanultam, tolmácsoltam is. Később Spanyolországban, a kedvenc csapatom városában, Barcelonában hallgattam sportmenedzsment mesterszakot a Katalán Testnevelési Intézetben, amikor egy régi ismerősöm, Mahmoud Fayez felhívott: Héctor Cúper lett az üzbég válogatott szövetségi kapitánya, ő lett az asszisztensedző, de ami ennél is fontosabb, hogy a főnöke tolmácsot keres. Küldtem egy bemutatkozó videót, megfeleltem, és kétezertizennyolcban elkezdődött a kalandom a nemzeti csapatnál.

Davron Ahmedov (Fotó: Getty Images)

– Azóta több kapitány mellett dolgozott, miben különleges a válogatottat a vb-n is irányító Fabio Cannavaro?

– Minden edző más, de az olasz edző nem szokványos személyiség. Már az első találkozáskor érezni lehetett rajta, hogy nem véletlenül lett világbajnok és aranylabdás. Nagyon erős karizmája van, az ember azonnal megérti, miért követték őt játékosként és miért követik most edzőként is.

– Miben nyilvánul meg ez a karizma?

– A legfontosabb, hogy képes önbizalmat átadni – ezt már az első edzésen és az első mérkőzéseken is éreztem. A játékosok másképp viselkednek, amikor ő áll a kispad mellett, az ő irányításával magabiztosabbak, agresszívabbak, bátrabbak lesznek, nem félnek az erősebbnek kikiáltott ellenfelektől sem. Ha megnézzük az eredményeinket, a felkészülési meccsek során legyőztük Iránt és Egyiptomot is, pedig a FIFA-ranglistán mindkét válogatott előttünk áll. Szerintem ebben jelentős szerepe van Fabio Cannavaro személyiségének a taktikai érzéke mellett.

– Milyen a mindennapi munkában?

– A leginkább kifejező szó rá a szenvedélyes. Rendkívül gyorsan beszél, ezért egy pillanatra sem lehet kihagyni semmit. Ha elveszítek egyetlen szót is, könnyen megszakad az egész gondolatmenet, szóval folyamatosan koncentrálnom kell, nem hibázhatok. Emellett nagyon érzelmes ember. Tipikusan olaszos a temperamentuma, tele heves érzelemmel és energiával.

– Elárulja, mi a kedvenc kifejezése?

– Azt megtartanám magamnak, mert nem szalonképes… Maradjunk abban, hogy nála a kulcsszó az intenzitás. Megköveteli, hogy a játékosai gyorsan és nagy tempóban futballozzanak, és ezt a gesztusai is lekövetik. Az edzéseken minimális a pihenőidő, a játékosoknak szinte nincs szusszanásnyi idejük sem lazítani. Állandóan hajtja őket, folyamatosan ösztönzi a csapatot.

– Tolmácsként nemcsak a szavakat kell fordítania, hanem az érzelmeket is. Ez mekkora kihívás?

– A feladatom nem egyszerűen a nyelvi fordítás: ugyanazt az energiát, hangsúlyt és érzelmet kell átadnom, amit az edző közvetít. Ha dühös, azt a játékosoknak is érezniük kell. Ha motivál, annak ugyanúgy át kell jönnie. Ehhez a nyelvi ismereteken túl nagyon fontos, hogy szeresd a futballt és értsd a játék nyelvét.

– Milyen nyelvről kell fordítania?

– Amikor Fabio Cannavaro megérkezett, még nem beszéltem olaszul. Szerencsére ő jól tud angolul és spanyolul is, így kezdetben angolról fordítottam. Az elmúlt hónapokban viszont megtanultam olaszul is, mert az egész stáb olasz. Tíz-tizenöt olasz szakember dolgozik velünk, ezért ma már az asszisztensek és a stábtagok mondanivalóját is közvetlenül fordítom.

– Barcelona-szurkolóként szokott viccelődni az egykori legendás játékossal, amiért a Real Madrid kiválósága volt?

– Eleinte viccelődtem vele ezzel, de gyorsan rájöttem, hogy neki a madridi időszak nagyon fontos. Még most is komolyan viszonyul mindenhez, ami a klubhoz kapcsolódik, úgyhogy ma már inkább kerülöm a Barcelona–Real-vitákat. Megtanultam, ez olyan téma, amit jobb nem erőltetni, legyen akármilyen jó a kapcsolatunk.

– Milyen a kapitány viszonyulása az üzbég sajtóhoz?

– Nagyon nyitott. Sohasem láttam, hogy visszautasított volna akár csak egy interjúkérést vagy egy újságírói kérdést – a helyi média ezért kifejezetten kedveli. Hatalmas tapasztalata van, pontosan tudja, mikor mit kell mondani. Diplomatikus ember, jól kezeli a nyilvánosságot. Persze ha valaki provokálja, képes határozottan és egyenesen válaszolni, de általában higgadtan kommunikál.

– Tolmácsként mi a legnehezebb része a munkájának?

– A mentális fáradtság. Fizikailag könnyű regenerálódni, viszont amikor egész nap szimultán kell fordítani, az agyam folyamatosan maximális fordulatszámon dolgozik. Sokszor este is azt érzem, hogy még mindig pörgök… A válogatott összetartások végére mentálisan teljesen kimerülök, ilyenkor a családom segít feltöltődni. Nem könnyű munka ez, de kiváltságként tekintek arra, hogy nap mint nap olyan futball-legendával dolgozhatok együtt, mint Fabio Cannavaro, és hogy az üzbég válogatott mellett lehetek olyan fontos eseményen, mint a labdarúgó-világbajnokság.