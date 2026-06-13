Balogun két góljából csak a második érvényes, kettő az USA előnye!

A Los Angelesben zajló Egyesült Államok–Paraguay összecsapáson bő fél óra játék után már 2–0-ra vezetnek a hazaiak. Folarin Balogun a 28. percben még lesről volt eredményes, amit nem adott meg a játékvezető, három perc múlva viszont már szabályos gólt szerzett.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

D-CSOPORT

3.00: EGYESÜLT ÁLLAMOK–PARAGUAY 2–0

Los Angeles, Los Angeles Stadion, Vezeti: Danny Makkelie (holland) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Gólszerző: Bobadilla (7. – öngól), Balogun (31.) ONLIVE KÖZVETÍTÉS ITT!