Balogun két góljából csak a második érvényes, kettő az USA előnye!
A Los Angelesben zajló Egyesült Államok–Paraguay összecsapáson bő fél óra játék után már 2–0-ra vezetnek a hazaiak. Folarin Balogun a 28. percben még lesről volt eredményes, amit nem adott meg a játékvezető, három perc múlva viszont már szabályos gólt szerzett.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
D-CSOPORT
3.00: EGYESÜLT ÁLLAMOK–PARAGUAY 2–0
Los Angeles, Los Angeles Stadion, Vezeti: Danny Makkelie (holland) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Gólszerző: Bobadilla (7. – öngól), Balogun (31.)
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